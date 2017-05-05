睽違200年 狼群重返丹麥

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）睽違200年之後，從丹麥這個曾經的維京之土離開的野生狼群，總算再次回來了，雖然數量不多，但是看在牠們跋涉的距離，也算是「誠意十足」了。

長期追蹤丹麥生態的動物學家指出，根據收集到的DNA證據，至少有五匹狼從遙遠的德國跋山涉水來到了丹麥人煙稀少的農業區，其中還有至少一批母狼，這代表著，這個新來到北歐的狼群，如果能習慣當地的環境，勢必能在當地繁衍後代，讓族群成長。

奧胡斯大學(University of Aarhus)的科學家Peter Sunde告訴《法新社》(AFP)，這些狼可能是被原本狼群驅逐出群體的青年狼，因此跋涉了超過500公里，來到丹麥尋找屬於他們的新獵場，現階段，研究員已經建立了屬於這五匹狼的檔案，以方便未來追蹤丹麥狼群的走向。

雖然說這是兩個世紀以來，首次確定有狼群回到丹麥，Sunde表示，早在2012年就有科學家懷疑丹麥有「狼蹤」，不過一直沒有找到決定性的證據，因此在確定狼群中有雌性後非常興奮，因為這代表著在明年春天，母狼就有可能產下幼狼，擴大整個狼群的規模。

科學家們也藉由監視錄影機、生物蹤跡等方式，來追蹤狼群的棲地與移動軌跡，不過拒絕向外界透露狼群已經在哪裡定居，擔心會吸引獵人前往獵殺，丹麥之所以會沒有狼群蹤跡長達兩個世紀，就是因為獵人的獵捕，大規模的狩獵活動導致野生的狼在19世紀結束前，就已經完全在丹麥絕跡。

然而，縱使丹麥環境保護署(Danish Environmental Protection Agency)的發言人Henrik Hagen Olesen贊成科學家的決定，認為狼是丹麥政府應以公權力保護的生物，長久以來，各界對於這種肉食性的獵食者反應不一。

1982年，歐洲各國通過了〈伯恩協定〉(Bern Convention)，目的是為了保護歐洲的生態環境與野生動物，野生的狼群自然也在該協定的保障範圍內，但是，對於家畜或是自身生命受到野狼威脅的農民等族群，卻跟動保團體、歐盟和政府產生了矛盾，至今仍無法解決。