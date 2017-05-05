今明早晚偏涼有短暫陣雨  週日天氣回穩

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今(5)日受到微弱鋒面影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，天氣較不穩定，週日降雨和溫度才開始回穩。

氣象局表示，受鋒面通過影響，今天台灣附近水氣增加，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區午後也可能有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，各地夜晚清晨較涼，低溫約23、24度，白天北部及東半部高溫約29、30度，中、南部高溫仍有32、33度。

氣象局預估，週六(6日)持續受鋒面及東北風影響，北部及東半部的雨勢會變得更為明顯，午後中南部山區也有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部及東北部稍涼。

週日(7日)東北風減弱，北部、東半部降雨時間縮短，影響區域也比較小，氣溫將逐漸回升。

下週一(8日)各地多雲到晴，北部、東半部及中南部山區午後有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，今天北部及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區則為普通至良好等級；紫外線方面，南部、東部地區為過量級，其他地區則為高量級，民眾外出記得防曬並多補充水分。

此外，今天在金門、馬祖及西半部地區可能受低雲或局部霧而影響能見度，交通往返請多留意氣象及航班資訊。