台裔美籍軍官林介良否認替中台擔任間諜

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台裔美籍海軍軍官林介良(Edward Lin)涉洩密及間諜案，走向認罪協商，林介良4日拒絕美國軍事檢察官指控的間諜罪，但承認不當處理國防與機密資訊的罪名。



美國海軍研究協會新聞(USNI)網站4日報導，林介良在軍事法庭上承認未確實報告他與相關外國人士的接觸，也曾不當處理機密資料並將機密資訊交給一位聯邦調查局(FBI)的便衣人員。



不過，對檢方指控他擔任間諜，林介良拒絕認罪。

林介良14歲時與父母從台灣移民美國，2008年歸化為美國籍，中文流利的他曾在夏威夷美軍EP3-E電子偵察機飛行巡邏中隊擔任要職，也曾是美國海軍助理部長的國會聯絡員。

林介良於2015年9月搭機前往中國時遭捕，去年遭指控涉嫌洩密給中國與台灣，並接受性招待、交給中國機密情報；美國海軍去年5月將林介良移交軍事法庭審理，而林介良家人堅持他沒有做違法的事，並成立網站為他募款。

根據《海軍時報》引述海軍的調查表示，林介良與一位目前住在美國的台灣退休海軍官員有來往，但沒有涉及任何機密資料往來；報導更提到，有明確證據顯示林介良不但未替中國與台灣當間諜，至少還曾有一段時間是為美國當間諜。



不過諾福克海軍基地到目前還沒有正式發佈新聞稿，海軍基地新聞官杜羅(Stephanie Turo)4日以電子郵件回覆中央社的詢問時僅表示，案件仍在審理中，將待5日庭訊結束後才做出正式回應。