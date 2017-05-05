眾院二度闖關  川普成功推翻歐巴馬健保

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國會眾議院4日以些微差距通過廢除前總統歐巴馬時代健保法的主要內容，以共和黨版的新健保法取代，象徵共和黨籍總統川普贏得了重大的立法勝利，但在參院可能面臨苦戰。



眾院表決時有217票贊成和213票反對，共和黨陣營正好取得足夠票數通過法案，川普興高采烈在白宮記者會上慶祝，形容所謂「歐記健保」是「災難」，他說，「它死了，它在本質上死了。」預計法案將於下個月交由參議院審理。

川普上任後致力推翻成為歐巴馬健保(Obamacare)，在前一次表決法案遭到挫敗後，川普投注自家政治資本支持法案，卯足全力與國會議員會面，打電話爭取支持。

報導指出，共和黨員批評歐巴馬健保搶劫自由市場，民主黨人則認為新健保法案不知要花費多少稅金、有多少家庭將失去健保的保障。

立場搖擺的溫和派共和黨議員原本擔心，推翻在2010年通過的歐記健保，恐將造成許多原本已有健康問題者失去醫療保險，但在與川普會面提出妥協方案後，已轉為支持法案。

新健保案安全過關成為川普任後3個月以來的首場重大立法勝利，但其實也是「低空過關」，因為共和黨需要216 票才能通過該法案，其中仍無獲得任何一位民主黨議員支持。

不過推翻歐巴馬健保的這場戰役原本在由共和黨多數控制的眾議院中被視為輕而易舉，卻經歷了「漫長艱辛的過程」，其中也暴露出共和黨內部分歧。

即便法案在眾議院通過，到參議院後還有一番艱辛路程，因為參議院不像眾議院，共和黨的多數黨勢力較窄，且已有一些黨內議員對新法案表露質疑，加上民主黨幾乎肯定會不惜一切阻饒法案通過。