立院初審通過年改 關鍵條文保留待協商

立法院司法及法制委員會今天初審通過公務人員退休撫卹法草案，關鍵的樓地板、18％退休人員優惠存款利率與所得替代率條文全無共識，遭保留待協商。

初審通過條文僅確定平均投保薪資採計期間為在職最後15年平均俸額。

經本週接連3天馬拉松式審議，司法委員會初審通過公務人員退休撫卹法草案，但年金改革重點包括最低保障金額（樓地板）、月退休金起支年齡、調整優惠存款制度（18％優存利率）、調降所得替代率及育嬰留職停薪期間年資等，考試院版條文共保留17條。

初審通過條文明定，公務人員退休撫卹基金提撥率從現行12％到15％，提高到12％到18％；至於分攤比例，仍維持政府65％、公務人員35％。

至於平均投保薪資採計期間，考試院版與親民黨立法院黨團版採計基礎為「最後在職前10年平均俸（薪）額」，民主進步黨團版及民進黨籍立法委員段宜康版草案為「最後在職前15年平均俸額」，時代力量黨團版為「在職最高180個月的退撫基數平均數額」。

經表決通過民進黨團版提案，初審通過條文明定，平均投保薪資採計在職前最後15年平均俸額，並設有10年過渡期。

另外，亡故退休人員遺族配偶請領遺屬年金條件，法定婚姻關係於退休人員亡故時，已累積存續10年以上，滿55歲，身心障礙且無工作能力，按退休人員亡故時所領月退休金1/2，終身給與遺屬年金。

初審通過條文規定，廢除18％優存利率、調降所得替代率後，中央政府每年節省的退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，不得挪為他用。

司法委員會召集委員段宜康表示，完成初審後，提報院會討論前須交由黨團協商，附帶決議共13項一併保留待協商。