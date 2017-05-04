迷幻卡夫卡 從電影看見文學之美

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）臺北市文化局主辦、臺灣電影文化協會承辦的「2017臺北文學‧閱影展」，今(4)日下午於光點臺北舉行記者會，邀請到以戲劇《一把青》獲得金鐘新進演員獎、近期跨界出版詩集的女演員連俞涵擔任嘉賓。

臺北文學．閱影展以文學為題，藉由改編作品、作家專題、等各種文學電影的展演，都試圖召喚觀眾在影像的魔力中更進一步找到文學的底蘊。

本次影展將於5月26日至6月8日登場，並以「影的意志‧文的靈光」為主題，策劃15部來自中外各國的文學電影，包括義大利電影大師巴索里尼、捷克大文豪卡夫卡作品，以及多部探討「閱讀」與文字議題的經典當代電影，帶領觀眾從大師名導到當代名作，領略更多元的文學影像精髓。

主辦單位臺北市文化局長鍾永豐表示，巴索里尼身兼電影導演、劇場、作家等多重身份的跨界創作者，為世人提出深刻的時代觀察與檢省。卡夫卡則為20世紀最有影響力的作家，作品以充滿象徵直覺的手法，呈現人性的變形荒誕與社會的孤立壓迫，再現現代生活中人際的異化與隔閡。

對於本次影展，曾策畫金馬國際影展、台北電影節等各大影展的策展人楊元鈴認為，每一次的「文學．閱影展」都是一種召喚。召喚觀眾翻開書頁，召喚讀者走入戲院，召喚所有人在電影中看見文學之美。