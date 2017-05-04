24號都更研究所 都更與展覽的彙集地

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 2017年5月，富邦建設於住安里社區鄰里廚房2樓設立了「24 號都更研究所」，委託由富邦文教基金會主辦「第一堂課： 關於變遷與記憶的共同作業」作為空間誕生的開學慶典。 富邦文教基金會將邀請都更領域重量級人士與市民面對面討論、 舉辦公民間的對談、 並展覽都更案審查期間所蒐集的都市發展及社區影像， 祈望讓都市更新的孵育過程真正成為地方的大事， 同時也自詡符於一種資訊透明的世界觀， 讓都更案展現珍重城市脈絡與人文記憶的風貌。

「第一堂課：關於變遷與記憶的共同作業」 主要分成兩部分， 一部分是都更議題講座讓都更領域重量級人士與公民展開對談， 第二部分則是社區影像展覽。在講座和對談部份， 每週五或六舉行的「都更研究教室」， 在第一堂課活動期間首先邀請到政治大學地政系暨前臺北市副市長張 金鶚教授、臺北市都更處方定安處長、淡江大學建築系劉欣蓉教授、 仁愛尚華大樓吳國賢理事長以及文化大學暨臺北市都更處前副處長簡 裕榮老師，透過一系列講座，來分享他們親身經歷的都市更新智慧、 面對的困難並分享成功的案例；而5/24的「都更試衣間」 活動則邀請專業建築師和都更顧問， 為任何有都更需求的都更案來量身定做屬於自己的都更計畫， 有興趣的市民都可以透過網路報名事先請主辦單位安排。

照片由富邦文教基金會提供

住安里的大安鄰里廚房創立乃由住安里辦公室及臺北市大安區住安社 區發展協會在2016年發起的公益計畫活動據點， 此據點正好坐落於富邦建設於2015年起所開辦位於信維市場都市 更新地區內的一處更新單元事業範圍內， 由於經營社區的理念與富邦建設及富邦文教基金會的宗旨相符， 因而開始由都更實施者捐助當地的公益計畫。 住安里歐秀珠里長以及社區發展協會， 希望透過共食共享來回饋社區長者，打造社區共同空間， 並引入多元的社區課程豐富公益空間的利用程度。

經過一整年的嘗試， 認為一般市民如果能藉由鄰近都市更新案例以認識都市更新實務面的 操作，以及影響都市更新成敗的隱藏原理， 不僅對於提升參與者的公民意識有積極意義， 也讓實施者和外界人士有機會能深入解析長期生活於當地的生活樣態 ，這種雙向的開放性態度， 讓實施者富邦建設與富邦文教基金會決定正式於大安鄰里廚房2樓開 辦「24號都更研究所」。

照片由富邦文教基金會提供

「24號都更研究所」 的空間布局引導人們可以選擇在沙發上三兩對話， 也可以用空間中的長桌來進行集體討論， 在開學慶典期間也規劃一系列都市更新相關的講座和對談， 希望能讓對這個議題有興趣的公民， 都可以透過這個空間來理解更多與都市更新相關的制度、 法規並抽絲剝繭分析都市更新案成敗的關鍵。這次的展覽活動預計進行三週，從5月4日開始進行到5月26日， 這個活動歡迎街坊鄰居和所有對都市更新議題有興趣的公民朋友一起 來參與。而在活動結束後，「24號都更研究所」 將成為台北市第一個專注在都更議題與對話的公共空間， 有更多的專題討論和參與者的對話，將在這個空間舉行。

照片由富邦文教基金會提供