改善少子化 廣設公托中心可不可行？

(台灣英文新聞／社會組 綜合報導)少子化和高齡化是台灣面臨的雙重危機，尤其是生育率更是全球排名中的倒數幾名。造成少子化的原因很多，諸如：薪水和物價不成正比、高工時、托育問題、無障礙設施缺乏，許多公共場所對嬰幼兒不友善等。其中托育問題更是家長們最操煩的問題，因此外界建議可以廣設公共托嬰中心，不過專家學者並不同調，有人認為應該要廣設公托中心，但也有人認為現階段並無可行性。

立法院衛環委員會今（4）日召開「改善少子化政策方向—產假合理天數、育兒留職停津貼制度、及托育多元公共化公聽會」。

會中，針對公托中心議題，台灣婦女團體全國聯合會認為，女性就業是女性生產的前提，應該要公共托育，成立優質且平價的公共托兒所。

全國教保產業工會理事長簡瑞連也認為，應該提供多元性的托育公共化服務，例如平價、近便的公共托嬰中心。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀則認為，台灣的托育公共政策應該要遵循支持父母兼顧工作和育兒；讓家長負擔得起養2個小孩；讓政府負擔得起普及提供；托育人員合理薪資，政府妥善管理品質等4大原則。

劉毓秀說，但公共托嬰中心在現階段並無普及設置的可行性，其托育模式是否符合嬰幼兒成長需求也受到質疑，因此並不建議制定為中央政策。