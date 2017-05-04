期交所盤後交易制度「看影片、拿獎金」4月份中獎名單出爐 是你嗎?

臺灣期貨交易所（以下稱期交所）舉辦之盤後交易制度「看影片、拿獎金」有獎徵答活動，在民眾踴躍參與下，4月份上網答題人數突破4萬人次，自3月份活動開辦以來已累計7萬6千人次參與答題，顯示有相當程度之交易人積極主動了解期交所即將在5月15日推出的「盤後交易制度」。本活動第2次(4月份)抽獎在律師的見證下，抽出侯○麗等30位幸運得主，得獎名單已於昨(4)日公告於期交所網站。

本活動自3月1日開始，持續舉辦至5月31日止，年滿20歲且持有中華民國身分證之自然人均可參加，民眾只要上期交所網站觀看盤後交易制度宣導影片並完成答題者，即可獲得抽獎機會。每月活動結束後，依當月抽獎序號抽出30個得獎者，每名可獲得新台幣1,000元，活動期間共計3次抽獎。

期交所為提供交易人更多元之交易及避險管道，及為期貨業界創造更多商機，將於5月15日上線盤後交易，屆時在一般交易時段收盤後，將提供盤後交易時段，交易至次日凌晨5時，交易時間一舉延長至19小時。國內期貨市場也邁入幾近全天候交易，也代表著國際化進程再往前跨出一大步。

為使民眾了解盤後交易制度，進而善用盤後交易時段交易，期交所舉辦之「看影片、拿獎金」有獎徵答活動，在本次抽獎名單出爐後，還有5月份答題之抽獎機會，共30個得獎名額。挑戰次數越多，中獎機會越高！快把握良機來挑戰，活動詳情請至期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢。