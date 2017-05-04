中華電信 Samsung S8機種首週將銷售破萬 八成客戶指名申辦「夢想成真組」

中華電信五月份強打旗艦新機市場，自5月1日起於門市正式開賣S amsung Galaxy S8/S8+新機，星粉引領期待的「S8+晶墨黑」 也獨家於中華電信販售。中華電信此次重量級推出獨家的「 夢想成真組」S8購機優惠方案，「獨享破萬豪禮」超值優惠內容， 成功帶動一波購機熱潮，正式開賣後，各色機款中詢問度最高的以「 S8+晶墨黑」為主，最為熱銷， 部分門市如遇晶墨黑供不應求的狀況， 也積極調配供貨以滿足客戶需求。

中華電信獨家推出Samsung S8「夢想成真組」優惠方案，自推出以來氣勢如虹， 有超過八成以上的客戶選擇申辦大4G金讚方案「夢想成真組」 優惠方案。目前銷售表現亮眼， 中華電信預估上市後首週銷量將突破一萬台。

大4G金讚方案「夢想成真組」，不論是新申辦、續約、 攜碼客戶購買S8、S8+搭配「大4G金讚方案」1,399型以 上，享上網無限用、最大網內通話免費、網外/市話超多免費分鐘數 ，再獨享「夢想成真組」三大禮：帳單回饋金4,200元、「 奇機重現」手機保障服務前6個月免費、原廠組合式背蓋+Type C傳輸線(市價$2,280)；於2017年5月31日前申辦， 同享原廠「上市禮」2,500元原廠配件購物金； 老客戶購機最高再折1,000元，或行動VIP購機最高折5, 000元。於5月底前每個週末假期，也將於中華電信指定門市舉辦 Samsung Galaxy S8、S8+體驗活動，與客戶、星粉們一起同樂。