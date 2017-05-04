證券櫃賣中心：都以特 ─ 雲端行動智能平台之領航者

甫於4月底登錄創櫃板的都以特數據(股)公司(股票代號7517)，是國內少數整合大數據、雲端行動科技及3D繪圖技術的行動智能平台服務團隊。都以特成立於104年9月，創辦人過去在製造業有超過30年的產業經驗，在最近18年的3D系統整合服務上，深感未來客戶在大數據與物聯網及工業4.0的發展將有更高層次的服務需求，因此從104年年初開始規劃雲端產品與組織團隊，並深入現有客戶了解其產業需要後，決定成立都以特公司，以專注在新一代的雲端行動整合產品的研發與服務。

雖然國內製造業導入3D設計已有多年，但幾乎沒有廠商能真正將其3D數位資料有效應用在生產組裝/產品銷售/售後服務上，並發揮數位資訊一體串連公司四大營運方向之功能。而都以特藉由對3D資料與產業的了解，同時利用行動裝置的普及以及雲端應用的抬頭，發展出獨一無二的Sky Family產品來改變製造業的行銷創新與服務創新等特色。

因此，都以特的主要產品Sky Family是為了將製造產業在設計研發、組裝生產、國際行銷與售後服務四大領域之大數據資料，透過3D數位資料與雲端行動應用做完美整合，讓供應商與消費者直接透過此雲端平台反應供需狀態，並從中獲得維修程序、展示程序、合作程序及反饋機制等相關資訊，最終提升製造業在國際市場的競爭力。