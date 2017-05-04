富邦證券雙向借券餘額 坐穩市場前三大

(台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導) 富邦證券今(4)日，很多人知道靠房租當包租婆、靠庫存股票賺股息股利，但卻不知道靠股票也能出租賺利息，「雙向借券」是主管機關於2016年為活絡股市開放的新種業務，不但可以幫投資人活化資產賺取借券利息，更是能促進市場成交量成長。

富邦證券表示，該業務開放至今，已協助許多國內外客戶透過借券滿足策略性交易需求，及避開股東會融券強制回補被軋空的風險，屢獲借券客戶肯定與讚許，2016年富邦出借開戶數已達2萬2千多戶，借券金額更是排名市場前三大，是許多客戶借券的首選。

富邦證券提供客戶於出借期間每月十日領取前月出借收入，此外若月中被全部還券，則次日即可收到出借收入，讓客戶儘早實現出借股票當印鈔機的小確幸。「股票」是證券業最核心的產品，借券業務就是致力於核心產品的效益最大化。

富邦證券表示，長期努力深耕借券業務有成，看到客戶賺到出借收入、臉上堆起滿足的笑容就是最大的收穫，能成功活化客戶閒置不賣的股票資產，為出借方客戶賺取額外報酬，同時也將此股票轉供借券方客戶作為避險券源，為低迷已久的市場成交量做出積極貢獻，成功創造借貸雙方客戶、市場及券商多贏契機，未來富邦證券將持續以成為「台股市場的券源百貨公司」為努力的目標。