Ford Mondeo首年超低月付8,899元 再贈ClubMed馬爾地夫雙人豪華旅行

在全球的「One Ford」策略下，Ford不斷提供台灣消費者與全球同步的最新科技產品，享受超越同級的最佳操控性能、全方位安全防護及尖端智慧科技。而初夏舒爽的氣候是出遊的好時機，為讓更多消費者能輕鬆入主，與家人朋友開心且安心出遊，自2017年5月1日至2017年5月31日止，Ford提供多款車系高額分期0利率或超低月付優惠方案。此外，購買New Ford Kuga即享60萬0利率，再贈延長保固(1年安心保固加值型)；Ford Mondeo購車享首年超低月付8,899元高額優惠，再贈ClubMed馬爾地夫雙人豪華旅行(不含正2017年式車型)，價值15萬元。

凡Ford舊車主於2017年5月1日至2017年5月31日止，再購或換購Ford Fiesta、Ford EcoSport或Ford Focus 1.6L車型，再享以活利點數3,000點兌換價值24,000點的安心保固三年延長加值型方案。

Ford熱情歡迎新車主共享購車喜悅，自2017年5月1日至2017年6月30日期間，凡新車主於個人Facebook分享愛車照，單篇累計超過50個讚，即可獲得活利點數50點，還有機會抽中1萬元7-11禮卷(每月一位名額)。詳細活動辦法及報名網址：https://goo.gl/eLj3kA