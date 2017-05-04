​歐洲房車新準則 Škoda New Octavia

多次蟬連國外媒體推選為「The Best Family Car」的Octavia，此次推出分離式頭燈設計，大膽的創新 讓整體車頭造型更鮮明、更霸氣。原本就已經相當流線的跑車外型設 計，此次在保險桿下緣結合了進氣口以及全新霧燈，配合蜂巢格柵與 鍍鉻飾條締造出頗為鮮明的運動感。Octavia Combi更將銀色車頂行李架以及行李廂電動啟閉式尾門納為標準 配備，進一步讓旅行休閒風格彰顯出眾。

延續Škoda家族設計理念，New Octavia也將折疊傘收納進前乘客座椅下方，行李廂新增活動 魔鬼氈固定器，再加上方便的停車票夾與多處室內置物空間， 處處展現「Simply Clever聰明的就懂」品牌精神所暢導的貼心設計。除了LED 日行燈與尾燈之外，三幅真皮多功能方向盤、"BOLERO" 8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統以及Smartlink智 慧互連裝置、9顆氣囊、MCB 二次碰撞預煞系統、定速控制系統、Start / Stop 引擎怠速熄火裝置、車輛動能回收系統皆為全車系標準配備。豪華動 能版以上再添原廠真皮座椅、雙區恆溫空調、自動防眩後視鏡； 至於菁英版以上則加入主動轉向LED頭燈。New Octavia的基本配備完全超越歐洲家庭房車的固有基準，難怪 可以自傲成為歐洲房車新準則。

在此次的規格配置方面，Octavia 房車擁有1.0 TSI 動能版、1.0 TSI豪華動能版、1.4 TSI菁英版；Octavia Combi旅行車則為1.0 TSI豪華動能版、1.4 TSI菁英版、1.8 TSI 4X4尊榮版各三種車款；兩者並再加入2.0 TSI RS車款。也就是說，無論是房車或是旅行車皆有四種不同的規格配 備可供消費者選擇。