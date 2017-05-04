粽香飄逸慶端午 各大飯店推出私房粽子禮盒

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）農曆五月五日端午節， 不僅是夏季裡最重要的一個節日，更是華人的三大傳統節日之一，應景的粽子當然是餐桌上不可或缺的必備佳餚。距離端午節還剩下倒數三周，各大飯店的主廚們無不絞盡腦汁，希望呈現不僅口味優，更充滿巧思的各式經典粽款！

今年美麗信花園酒店推出限量160顆創意「粽中雞」端午粽，以別出心裁的料理方式，完美融合中法料理;主廚以法式烤春雞為餡，包覆於香噴糯米飯中，口感Q彈、香氣濃郁，打造端午粽全新吃法；誰說粽子只能用筷子吃，「粽中雞」讓您優雅又貴氣的用刀叉來享用！

於5月1日起開始接受預訂，「單顆禮盒」約1~2人享用份量，每顆NT$588。除單顆禮粽外，更推出「雙饗蒸籠組」(每組NT$1,088)、「粽情四喜禮盒」(每盒NT$2,088)等組合，提供您送禮自享多種選擇！」

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台北凱撒王朝餐廳為延續凱撒端午美粽口碑，內部進行了「粽藝大賞」的評比，三款脫穎而出的佼佼者，成為今年台北凱撒精選的肉粽禮盒：「極品東坡肉粽」、「活力養生素粽」和「紫金紅豆沙粽」。

2017年台北凱撒大飯店王朝餐廳推出『凱撒端午粽禮盒』，內含極品東坡肉粽2入、活力養生肉粽2入與紫金紅豆沙粽2入，售價NT$799（6入/組）加送保溫保冷的「仲夏繽紛彩粽袋」乙只。

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台北晶華酒店一盒五入的晶華好粽禮--台灣燒肉粽，每顆200公克、其中肉香十足、滑嫩且不肥膩的五花肉就佔了四分之一重，悉心的調理精選出來的五花肉，先用紹興酒、蠔油、油蔥酥、桂皮與白胡椒粉…等熬煮入味，再包裹進軟Q的長糯米中蒸煮。質感媲美五星肉粽的晶華好粽禮--台灣燒肉粽，建議售價為499元，平均每顆100元有找，比起動輒每顆200元起跳的五星級酒店肉粽，相對地擁有超高的CP值。

台北神旺大飯店四款口味分別為：連年暢銷的經典款「潮州香粽」；精選潮品集名菜入餡的「風沙梅膏肉排粽」；融入台灣在地鐵觀音茶香與獨特流沙口感的「茶香綠豆流沙粽」；及可供四人分享，豪華裹入鮑魚、刺參、花膠、干貝、松茸等山珍海味的「松茸極品四寶粽」。每顆定價NT$178起、6入盒裝每組優惠價NT$968起，5月19日前預購滿額可享早鳥優惠；另可用優惠價加購鮮香微辣的自製XO醬禮盒；單瓶裝特惠價NT$560(原價NT$700)，雙瓶裝特惠價NT$1,080 (原價NT$1400)，每組粽禮限購一禮盒。

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寒舍艾麗酒店秉持對台灣土地的熱愛，嚴選在地好食材，創意詮釋道地台式北部粽，推出「香草豬經典台式粽禮盒(6入)」每盒NT$980，特別嚴選蘊含中草藥自然清香的南投純淨香草豬五花肉，精心滷至入口即化，再以其香醇滷汁燉煮埔里香菇及台灣板栗，搭配灑上米酒烘烤提味的香鹹蛋黃、爆香魷魚鬚、開陽及古早味珍珠脯等傳統餡料，巧妙運用圓糯米混合尖糯米打造軟糯合宜的口感比例。

包裝以「仲夏」為創作主題，融入「竹葉綠」的端陽季節印象，打造簡約時尚及具環保訴求的提袋包裝，讓佳節送禮也能成為一種綠色生活新態度。寒舍艾麗酒店「香草豬經典台式粽禮盒」自4月25日起接受預訂，5月15日至5月30日於五樓宴會廳開放現場銷售及提領。

台北美福大飯店推出「端午粽情」、「端午粽意」兩款綜合口味的端午禮盒，包含今年主打商品-紅刺蔥牛肉粽，由<米香>主廚特別研發，選用原住民常備香料紅刺蔥，搭配頂級美國牛肉入粽及外皮Q軟的黃金南瓜粿粽，<潮粵坊>主廚設計的港式臘味粽鹹甜有味，另外還有阿嬤古早味的冬菜百匯素珍粽、香甜不膩的紫米蓮子豆沙粽以及傳統台式北部粽，共六款佳粽。

「端午粽情」禮盒，每組六入（紅刺蔥牛肉粽、港式臘味粽、冬菜百匯素珍粽、台式北部粽、黃金南瓜粿粽、紫米蓮子豆沙粽），口味各一，售價NT$1,280;「端午粽意」禮盒，每組十入，售價NT$1,880，除了禮盒販售外，亦提供單顆販售或自由選搭，5月10日前預購再享早鳥85折優惠。

台北國賓大飯店延續推出極具道地客家風情的「國賓御品雙味粽禮盒」每盒六入NT$1,150，包括「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」，選用鮮嫩黑豚與客家梅干結合，鹹香誘人的滋味綿延在唇齒之間。「頂級海陸粽XO醬禮盒」包含「舒肥和牛粽」和「金牌花膠粽」，另外搭配台北國賓粵菜廳獨家調製且遵造古法、手工製作的干貝XO醬二瓶，每盒NT$3,800。即日起接受預訂，4/24開始提貨，大宗購買請於三日前預訂。

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