挺新南向 三大信保提供500億融資額度

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院政務委員鄧振中今天說，考量企業到新南向國家投資時對資金的需求，中小企業信保、農業信保和海外信保等三大信保基金合作新南向專案，提供新台幣500億元的保證融資額度。



「新南向政策」推行將滿1年，行政院經貿談判辦公室上午在行政院會報告「新南向工作執行進度及滾動檢討」。



鄧振中在行政院會後記者會上表示，三大信保基金的董事長力挺新南向政策，提供企業到新南向國家發展的金融支援，他們在研究後提出方案，由農業信用保證基金匡列10億元、中小企業信保20億元，海外信保擴增資金到20億元，共50億元辦理新南向信用保證方案，提供500億元保證融資總額度，行政院長林全也支持。

鄧振中說，該方案將協助國內中小企業及農漁業者赴東協、南亞及紐澳等18個新南向國投資，有興趣的業者，即日起可以提出申請。



中小企業信保董事長蔡憲浩說，本來只有海外信保提供新南向融資，但認為能量不夠，所以三大基金決定一起投入。農業信保董事長宮文萍說，這是有史以來第一次三大信保基金合作，希望能夠協助他們佈局海外、購置土地廠房跟機器設備等資本性支出。



根據行政院資料，海外信保單一案件最高可融資200萬美元（約新台幣6000萬元），農業信保與中小企業信保提供保證融資額度最高新台幣5000萬元。國內業者赴東協、南亞、及紐澳投資或設廠，均可透過各信保基金簽約的金融機構申請融資保證。