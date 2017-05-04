川普會巴勒斯坦總統 承諾擔任「和平使者」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在就職之前就公開聲明絕對支持以色列的川普，卻在週三表示，他將要「證明」給那些認為以色列、巴勒斯坦不可能和平的人看，和平是可能達成的。

至於為什麼會說出這樣的話，是因為巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)週三首次在白宮與川普見面，希望呈現給這個感覺對巴勒斯坦不太友善的總統，自己想要終結長達70年敵對狀態的一點決心。

而這個決定，川普似乎感覺到了，他在記者會上指出，終其一生，人們總是說以巴和平是不可能達成的任務，今天這個會面希望傳達的訊息，就是希望能證明外界的說法是錯的，今天開始美國就會推動以巴下一次的和平會談，期望兩國可以逐漸邁向和平。

在羅斯福廳會見阿巴斯的時候，川普直言，他希望在未來可以成為「和平的協調者」，將兩國推向談判桌，並強調兩國的紛爭源自於仇恨，只要「拿掉仇恨」，和平並非不可能，然而，川普說的簡單，實際情形卻很複雜。

阿巴斯本次面見川普，訴求的是以色列退回1976年以前的兩國國界解方，只是以色列一口回絕，表示如果退回1976年以前的國界將會嚴重侵害以國的國家安全，阿巴斯告訴川普，以色列應該立刻撤出屬於巴勒斯坦的領土，這個領土，就是以色列一直佔著，並違反聯合國決議持續屯墾的約旦河西岸(West Bank)。

為了達成目標，阿巴斯儘可能滿足川普的自我意識，不但稱讚他具有「無與倫比的勇氣與智慧」，更說他「帶給了巴勒斯坦人希望」，儘管在此之前，川普曾宣稱，幫選後將「沒有任何保留的支持以色列」，兩個月前與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)，他更是重申了此一立場。

在那次會面中，雖然川普確實有要求納坦雅胡「稍微收斂點」，他卻選在此時說要把美國駐以色列大使館從特拉維夫移到耶路撒冷。

特拉維夫是以色列在取得耶路撒冷之前的舊首都，由於耶路撒冷在以巴問題中具有強烈的爭議性，雖然1995年美國國會就通過法案，要將駐以大使館遷到耶路撒冷，在川普之前的每一任美國總統，都藉由每兩年簽一次法案，來延遲遷移的時間，因為一旦確定遷移，就是承認以色列據有耶路撒冷的合法地位，不只將使以巴談判困難話，更將引發阿拉伯世界的憤怒。

不過幸運的是，這個決定仍未確定下來，外界要一直等到六月才會知道川普究竟會不會簽下延遲法案。