最新10大癌症排行 大腸癌乳癌位居男女第一名

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣罹患癌症人口又創新高！根據最新出爐的台灣癌症登記報告，103年癌症新發生人數較102年增加4,004人，也就是每10萬人中就有303.8人罹癌。10大癌症中，大腸癌連續9年榮登排行榜第一名；不過值得一提的是肝癌標準化發生率較102年每10萬人口減少1.4人，最為明顯。

依據最新出爐的台灣癌症登記報告，從長期趨勢來看，國人整體癌症標準化發生率雖呈現上升狀態，但死亡率已呈趨緩情形。國健署癌症防制組組長吳建遠認為，癌症發生人數之所以持續上升，主要是受到人口老化、不健康生活型態及癌症篩檢推廣所致。

男性前10大癌依序為大腸癌，肝癌，肺癌，口腔癌(含口咽、下咽)，攝護腺癌，食道癌，胃癌，皮膚癌，膀胱癌，非何杰金氏淋巴瘤；女性前10大癌依序是乳癌，大腸癌，肺癌，肝癌，甲狀腺癌，子宮體癌，卵巢癌，子宮頸癌，皮膚癌，胃癌。男性整體癌症發生率為女性的1.3倍；其中與吸菸、飲酒、嚼檳榔息息相關的口腔癌與食道癌兩種癌症皆發生在男性居多，分別為女性的10.9倍與16倍。

另外，國人常見癌症中也已有部分癌症的發生率呈現趨緩的現象，如肝癌、胃癌、攝護腺癌、皮膚癌等，其中肝癌、胃癌及皮膚癌等三癌的標準化發生已連續5年呈現下降情形，值得一提的是肝癌標準化發生率較102年每10萬人口減少1.4人，最為明顯。

其實大腸癌和子宮頸癌及口腔癌一樣，透過政府所提供的四癌篩檢可找到「癌前病變」，經由簡單治療就能事先防止其轉變成癌症，但仍有許多民眾對癌症存僥倖，因此錯失這個阻斷癌症的先機，等到有明顯症狀才就醫，通常都為時已晚。以大腸癌為例，研究分析發現50-64歲診斷第1期的個案，幾乎不會造成壽命的損失，若診斷第2期，預計所造成生命的損失約1-6年，若診斷是第4期，生命損失達18-22年，診斷後預期終身醫療總花費也更多。

世界衛生組織指出，避免菸、酒、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖、致癌性病毒感染等危險因子，可預防30-50％癌症的發生。國人好發的大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌及口腔癌等前五名癌症，都與前述致癌因子有關。因此國民健康署王署長特別提醒大家，除了要「避免致癌因子，健康生活」，更要「定期篩檢」。