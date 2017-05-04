A肝人口暴增15倍 你接種疫苗了嗎?

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）依據台北市傳染病統計資料，105年A型肝炎確診病例共272例，二年間成長15倍，相較全國成長10倍為高。一旦得到A型肝炎，有10%的病人在急性發病後6個月內可能症狀復發，造成猛爆性肝炎死亡。而最有效的預防方法就是接種疫苗。

患者在得到A型肝炎後可能沒有症狀，也可能會出現發燒、黃疸、全身感怠、噁心、胃口不佳、深色尿、輕微腹痛等遺症，偶有造成猛爆性肝炎而死亡者。目前最有效的防疫措施是接種疫苗，接種1劑A肝疫苗後，約有95%以上的民眾可產生保護抗體， 6到12個月後再接種第二劑疫苗，產生的免疫力可維持20年以上。

另外，根據調查272例病患中，有4成病患曾有生食、生飲情形，另外6成則為HIV或其他性傳染病(梅毒或淋病)個案，凸顯不安全性行為為主要風險因子。

台北市政府為降低A型肝炎疫情，分別針對A型肝炎確定病例接觸者和HIV(或淋病、梅毒)感染者，公費提供1劑A型肝炎疫苗，患者可至台北市19間特約醫療院所接種疫苗。在A型肝炎確定病例接觸者(家庭成員或同住者、性伴侶)部分，主動安排接觸者檢驗A型肝炎抗體或接受公費A型肝炎疫苗注射，降低發病的風險。

台北市政府衛生局疾病管制處陳少卿處長呼籲，接種疫苗為預防A型肝炎最直接且有效的措施。此外，民眾應注意飲食衛生，不生飲、生食，生蠔或水產貝類應完全煮熟，並保持飯前、便後及處理食物前正確洗手之良好衛生習慣，同時應避免多重性伴侶及發生不安全性行為。

另外，餐廚人員、醫療人員、嬰幼兒保育工作者、患有慢性肝病、血友病、曾移植肝臟的病人、發生不安全性行為者、靜脈藥癮者及計劃前往A型肝炎流行地區者等高風險群，若未具A 型肝炎抗體，建議自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險。