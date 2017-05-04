〈時評〉北京正處五年一度的起乩

每到五年一度的黨大會召開前，中共就會起乩，「十八大」召開的2012年，是中國政治近年來最風雲變幻的一年，今年底將召開「十九大」，中共又再準時起乩。目前中國富商郭文貴於美國的爆料事件正愈演愈烈，翻騰得北京政壇雞犬不寧，但郭文貴仍淡定地說：「一切都只是剛剛開始」，顯然後頭仍有好戲。

對中國非民主政體來說，政治繼承始終是個難題，鄧小平當年一連指定了兩個繼承人江澤民、胡錦濤，每人出任中共總書記兩屆，每屆五年，總計二十年的時間，還能平穩過渡，但到了胡錦濤交班給習近平的「十八大」，問題就來了。

那一年，先是二月間發生「西南王」薄熙來的主要打手、前重慶市公安局長王立軍出走美國駐成都總領事館事件，再是三月間胡錦濤大秘書令計劃的獨子令谷，開超跑載著兩名美女在北京發生死亡車禍，兩起事件帶出了薄熙來、周永康、令計劃、郭伯雄等反對習近平接班的「新四人幫」。

五年中間，在習的反腐作為下，不只「新四人幫」全數下獄，與郭伯雄同為前中共中央軍委副主席的徐才厚已經過世，期間還不時傳出令計劃在獄中精神狀態不穩的消息，或以為習近平打擊政敵的手段太過殘忍，但回頭看看2012年後續發生的怪事，就可揣摩一二。

當年十一月召開「十八大」，但兩個月前的九月，已經被列為「儲君」的習近平竟然失蹤了兩周之久，無故缺席多場外事活動，其原因至今仍是一個謎。一種說法是習不滿「十八大」人事安排，擺著「大不了老子不幹了」的姿態；第二種說法是習和他的「太子黨」哥們聚會，不小心被沒大沒小的哥們打傷了；第三種說法流傳最廣，習近平當年遭到暗殺受傷。第三種說法可以解釋習近平正式接班後即發起反腐，至今五年不止的原因。

當然，習近平反腐五年不止不只是因為報仇，還因為反對派系的「餘孽」仍然活跳跳，郭文貴爆料事件，即可視為「餘孽」的反擊。

郭文貴是山東農民出身，二十年間發展成為中國超級富豪，他和中國國安部前副部長馬建的聯手是重要關鍵，而眾所周知，馬建的後台是前中國國家副主席曾慶紅。根據此前消息，曾慶紅原來是習近平上位的重要提拔人，但兩人後來反目，兩年前習近平反腐的第一打手王岐山，其主持下的中紀委就發表過諷刺曾慶紅為「慶親王」的文章。

目前郭文貴的爆料策略是反王不反習，在大爆王岐山家屬貪腐問題的同時，仍遙尊習近平為明君，但北京日前已經透過在港媒體發布消息，指郭文貴爆料問題的要害，在於北京存在的「保護傘」，目前已經掌握近十人，即將發動打擊。

於是，北京政壇今年的起乩，看點包含郭文貴的後續爆料、習近平對反對派系的打擊，以及反習勢力是否在「十九大」召開前把握住最後一次的集結反擊機會。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）