反抗軍、政府軍夾擊 印度中部民眾夾縫求生

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）在印度中部，當地居民被困在毛派叛軍跟政府十多年的衝突中，進退維谷。

CNN報導，光是過去七年當地就有超過2100位民眾喪生。但是，這些硬梆梆的數據，尚不足以完整描繪居民們每天面對的恐懼。

印度毛派反抗軍（Maoist rebel groups），又稱納薩爾（Naxal），奉行共產主義為指導圭臬，他們的最終目標是推翻印度政府、建立沒有階級的社會。毛派反抗軍利用印度中部叢林做掩護，多次襲擊政府軍。上週，印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）政府與毛派反抗軍再度交火，造成至少25名警察死亡、6名受輕重傷。

反抗軍多選擇低度開發、政府治理能力貧弱的地區活動。這些地區大部分居民是原住民，有些大概是印度舉國上下最封閉的、最遠離都市的一群。這些人和印度快速成長的經濟沾不上邊，鎮日害怕反抗軍會帶走他們的孩子權充俘虜，或另一邊受政府襲擊。

根據新德里危機處理研究所（ICM）的調查，目前毛派反抗軍總計在印度13個邦、156個地區活動。前印度總理曼莫漢·辛格（Manmohan Singh）曾經形容訓練有素、組織嚴謹的毛派反抗軍是印度「史上最重大的安全威脅」。

毛派反抗軍自1960年代起就有零星反抗行動，近年來又再度復興。印度政府以大動作回應反抗軍行動，但輿論批評手段太重、有濫用武力的情形。當地民眾無奈地告訴CNN，他們被迫要繳稅給毛派人士，要不然會被虐待、甚至酷刑。但一旦他們繳稅，卻有可能被政府貼上「親毛派」標籤，最嚴重會以「煽動騷亂罪」起訴，一口氣被判三年以上甚至終身監禁。

45歲的當地居民Suman Deva （化名）說，對他們而言，「警察跟毛派都是可怕的掠食者」。如果哪天毛派突然上門，「你別無選擇，只能乖乖給他們食物、讓他們住下。」Deva接著表示：「政府答應要保障我們的安全，結果卻只是莫須有的指控我們，說我們在背後幫忙毛派。」

CNN指出，當地人所處的困境不只是毛派攻擊。德里大學教授Nandini Sundar說：「印度中部還有嚴重的人權侵害。」而政府正是加害者。印度國家人權委員會調查，印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）警察（尤以執行反叛軍任務者）多涉及強暴、竊盜等罪行。今年初，委員會發現當地有16名女性遭到警方嚴重身體侵害，對恰蒂斯加爾邦發出嚴厲警告。

Laxmi Devi的兒子參加了毛派反抗軍。自此之後，警察、安全部隊常常宣稱「掌握情資」，動不動就上門調查。Devi說：「警察會在任何時候突然闖入，將整間屋子翻遍，臨走時還會掌摑、辱罵我們。」

當地警方督導Abishek Meena 反駁，種種軍方、警方違反人權、濫用武力的指控是子虛烏有。Meena 更抨擊，有些錯誤指控根本意在洗腦民眾，要民眾起而反抗政府。

事實上，地方發展不佳、軍警濫用公權，的確把民眾越推越遠。「害怕被警方施暴」、「害怕被控煽動判刑」，居民們要對抗毛派卻求救無門。上週政府、毛派交火，居民只好逃往更深的叢林躲避兩方。

他們暫時性地搭建了帳篷棲身，但莫不盼望戰事能早些結束，他們不用逃得更遠、不再無辜受累。畢竟就如Suman Deva說：「我身在這裡，也想死在這裡。」