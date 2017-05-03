原鄉農民感謝義美提供長期合作機會 提升生活品質

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）屏東縣山地部落來義鄉的農民日前感謝義美食品公司提供長期合作的機會，收購他們用傳統的方式栽種出來的農作物，改善原鄉農民的生活品質。

義美日前公佈「紅藜、樹豆、小米」契作合作訊息後，想參與契作計畫的原住民農戶非常踴躍，在經過實際至產區了解後，選擇與屏東原住民族產區，簽定契作合約，預定展開5至10年的契作。

來義鄉農民高華德說，他們都完全用鳳梨酵素作成的天然肥料來滋養他們的小米和其他農作物。而至於農作物的天敵—小鳥—他們則用最天然的方法來驅趕，像是在農田上拉起如網狀的繩索，在上面掛一些鐵罐之類的東西，然後拉扯繩索讓這些鐵罐相互碰擊並發出雜聲，輔以搖布旗的方式，來驅趕入侵的鳥類。他說因此他們都必須比小鳥早起至少半小時，才能防止它們啄食農作物。

他說他們依循著老祖先留下的傳統耕作方式來耕作，完全不用化學藥品。收成後，就將留下的植物部分，現場連根拔起放在農地上，讓它們自然分解，做為天然的推肥。

他感謝義美提供長期合作的機會，讓他們的生活品質也因此而提升。

義美總經理高志明表示：「原民三寶『紅藜、樹豆、小米』極富營養價值，但這些作物的進口量大，價格更是本土作物的二分之一不到，對台灣本土農業發展產生極大威脅，義美對此感到難過，因此一直在思考如何善盡企業社會責任，幫助這群耕作者改善生活，因此有這樣的簽約契作構想，保證契作數量與價格，收益直接回饋給原民朋友，支持台灣農業繼續走下去，也幫助台灣這塊土地。」