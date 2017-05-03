興櫃公司2016年度整體營收及獲利均有顯著成長

櫃買中心表示，興櫃公司105年度財務報告業已於2017年5月2日完成公告，經統計興櫃公司2016年度整體營收約4,432億元，較2015年度成長375億元，成長幅度為9.24%；整體稅前純益總計達356億元，較2015年成長34億元，成長10.72%，稅前純益成長之產業主要為鋼鐵工業、電子零組件業、半導體業及電機機械業等。

在每股盈餘(EPS)方面，興櫃公司105年度賺超過一個股本（EPS超過10元）之公司計有5家，EPS達5元以上未達10元的公司達22家，EPS達2元以上未達5元的公司亦達46家，合計73家公司EPS為2元以上，占全部興櫃公司約二成七；獲利公司家數計174家，占全部興櫃公司達六成五，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站也提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱，或至「基本資料」專區查看財務報告電子書，並善用「財務比較E點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，協助快速解讀並比較財務資料。