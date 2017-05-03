中華電信積極落實企業社會責任 縮短數位落差、創造數位機會

中華電信長期不遺餘力善盡企業社會責任(CSR)，連續二年獲得遠見雜誌「企業社會責任獎」服務業組楷模獎，凸顯外界肯定中華電信實踐「縮短數位落差，創造數位機會」願景的努力，不僅深入台灣84個偏鄉建設及維運寬頻網路，並透過建置「數位好厝邊」據點、「伴你好讀」社區網路課輔、「蹲點‧台灣」等專案，讓科技散發溫暖，讓數位資通訊服務真正造福需要的族群。

遠見雜誌「2017第十三屆企業社會責任獎」CSR大調查結果今天出爐，顯現中華電信一直堅持的永續經營理念及社會責任實踐成果，足以成為企業典範。

中華電信總經理謝繼茂於受獎時表示：「中華電信在追求營運及獲利成長的同時，亦不斷堅持CSR的落實，除持續投入心力於公司治理、環境保護與社會責任三大面向外，也積極發揮在ICT產業及資通訊科技的優勢，幫助台灣相關產業及企業，實現永續發展目標，創造更多正面社會影響力」。

近年來，落實「企業社會責任」已成為企業展現競爭力的關鍵要素。中華電信在2016年已正式響應聯合國永續發展目標(Sustainable. Development Goals, 簡稱SDGs)之「目標九：產業、創新和基礎建設」、「目標11-永續城市」，及配合「行政院數位國家・創新經濟發展方案」政策方向，致力於提升台灣寬頻人權；同時，積極發揮ICT核心能力，規劃及提供創新、創意創業人才交流平台，期望藉此扶植新興網路應用產業，為台灣經濟注入新產業動力及活力，持續引領電信與資通訊產業創造永續價值。

未來，中華電信將持續回應及掌握巴黎協定生效後所帶動的低碳經濟商機，除積極轉型成綠色企業，亦將擔任產業領頭羊角色，透過技術及服務，引領台灣企業、相關利害關係人積極回應全球永續發展議題，以厚植企業永續發展的競爭力。