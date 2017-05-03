首屆全國國小籃球聯賽熱血開戰 各地籃球小將同場較勁

新北市政府教育局承辦首屆「全國國民小學籃球聯賽」 ，於今(3)日下午在板橋體育館舉行開幕典禮，此次共有來自全國 19個縣市、49支隊伍，近1,000名隊職員參與， 各參賽球隊皆是縣市選拔賽中脫穎而出、表現優異的隊伍， 各路好手齊聚新北，在籃球場上盡情揮灑汗水。

教育局副局長蔣偉民到場為參賽選手們加油打氣， 並代表新北市向全國參賽隊伍表達歡迎， 勉勵在場所有優秀小球員們在賽事中發揮自我， 並展現團隊運動精神、熱情與活力，也預祝各隊伍能夠奪得佳績。 蔣副局長表示， 感謝教育部體育署委託新北市承辦全國小學籃球聯賽， 期望藉由辦理賽事掀起本市學生籃球運動熱潮， 並增進與各縣市體育運動交流機會。

教育部體育署學校體育組組長葉丁鵬也到場給予各參賽選手們鼓勵。 葉組長表示，本次教育部主辦首屆全國國小籃球賽， 期望激發學童提升籃球運動樂趣為目標， 讓學童能夠樂於運動並養成規律運動習慣， 也希望藉由競賽給予球員們表現的舞臺，吸引更多學童參與， 增加基層籃球運動人口。 非常感謝新北市府團隊全力協助賽會籌辦事宜， 也感謝各縣市隊職員遠道而來一同共襄盛舉， 期盼後續賽事能夠順利圓滿進行， 也期許所有球員們都能夠展現自我最佳狀態、盡情享受比賽。

本屆賽事自5月1日至5月6日於本市板橋體育館、板樹體育館、 新埔國中等場館開戰，在為期6天的競賽中， 小球員們將展現平時努力訓練成效，發揮團隊精神，賽事精彩可期， 歡迎大家前往運動場加油，並給予選手們鼓勵。