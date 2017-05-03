2017新北市運動樂活系列活動—中小學班際跳繩擂臺賽

新北市政府教育局於今(3)日在新莊體育館舉辦2,766人跳繩比賽，黃靜怡副局長到場為2,766位國中小參賽選手加油打氣，感謝大家共同響應新北動健康及新北玩運動風氣。

副局長黃靜怡表示，跳繩過程就像人生的峰與谷，透過一條繩連繫彼此情感，團結同心行動，堅持精進，才能超越逆境。一起跳！跳！跳！才能跳出健康、跳出活力、跳出友誼、跳出自信。跳繩是一項很好的有氧運動，也是一項健美運動，對心肺系統等各種臟器、協調性、姿態、減肥等都有相當大的幫助，跳繩既不需複雜的技巧，也不受環境及時間的限制，可以隨時進行，更是一項老少皆宜的運動。希望透過今日的跳繩比賽，讓我們的孩子享受「玩運動」樂趣外，也能培養出孩子超越逆境，享受順境，樂觀進取，堅持精進的人生態度。

光華國小校長林惠珍表示，「跑跳好心情～長高、快樂、變聰明」，學校積極推動跳繩運動，編入校本體育課程，由校內專業體育教師指導，自101學年度起與董氏基金會合作辦理推廣，免費提供學生跳繩，讓學生自主跳繩並登記跳繩次數，並定期辦理抽獎以鼓勵學生規律跳繩習慣。另外，還結合校園「85210」健康自主管理卡，培養跳繩運動小達人，創造健康校園生活。此外，每年辦理校內班際跳繩比賽，推動班級跳繩風氣，今年各班都非常踴躍參與，期能在校內比賽脫穎而出，進而代表學校參加新北市比賽。今年比賽即將到來，光華國小代表隊也期待能達成四連霸的目標!

跳繩擂臺賽以班級為單位參賽，目的在落實普及化運動精神，及強化校園團隊凝聚力，並以「普及、安全、合作、健康」為實施原則，結合健康與體育領域課程實施，以建立學生良好的運動習慣、促進國小學童身體健康、增強學生體適能為目標，希望提升校園運動人口數量，不負「新北運動城市」美名，讓新北學子更加健康、有活力!