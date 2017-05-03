種族淨化羅興亞人？ 翁山蘇姬拒聯合國調查

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在我們心中，翁山蘇姬是長期替緬甸人權奮鬥的鬥士，這不但讓她在1991年獲得諾貝爾和平獎，也讓她在2012年獲得美國國會的最高榮譽國會金質獎章，然而在2016年接任國家顧問成為緬甸總統背後的真正領導人後，似乎變得有些「不一樣」了。

其中最主要的差別就表現在翁山蘇姬對「羅興亞人(Rohingya)」的態度上。

羅興亞人是居住在緬甸若開邦(Rakhine State)北部的穆斯林族群，由於長久的歷史淵源，被信奉佛教為主的緬甸人敵視，認為他們「不屬於緬甸」，是「外來移民」，因此面臨長久的迫害，被聯合國歸納為「受到迫害最嚴重的少數民族之一」。

去(2016)年10月，數名武裝分子襲擊了若開邦與孟加拉邊界毗鄰的3處哨站，9名緬甸警察被殺，雖然沒有任何團體出面承認犯行，該地的指揮官卻直指當地的羅興亞人，本來就不睦的佛教、伊斯蘭對立再次在該地被激發起來。

緬甸軍隊隨後展開「報復」開進該地清剿，截至目前為止，已經造成超過千人死亡，另有大約7.5萬名羅興亞人逃過與孟加拉的邊界成為難民，軍隊的行動因而引起國際關注。

大批維權人士與人權團體隨即派人前往該地觀察，揭露緬甸軍針對羅興亞人的各種反人道行為，這些行為包括有計劃的種族淨化、虐待，許多當地婦女也遭到強暴，報告一出引發國際譁然，聯合國人權委員會(OHCHR)隨即在今年三月同意，派遣調查團前往當地，確認人權團體的報告是否屬實。

然而，翁山蘇姬在昨(2)日於布魯塞爾的記者會上，告訴歐洲聯盟委員會副主席費德麗卡·墨格里尼(Federica Mogherini)，由於這樣的決定不只「不符合當地人的需求」，也不足以反映真實現象，再加上聯合國的調查恐進一步撕裂當地社群，緬甸「不同意」聯合國的這個決定。

在緬甸軍隊暴行被爆出來之後，國際社會本來希望以翁山蘇姬能出面譴責，但是她不但不聞不問，還作出歧視穆斯林的發言，並在面對國際反對聲浪的時候，表示「緬甸正受國際社會壓迫」。

儘管翁山蘇姬堅稱外國指控都是錯的，表示緬甸已經在進行調查，且已經採取行動努力避免事態擴大，現階段人權團體仍發現緬甸軍隊的行為仍未改善。

當外界懷疑，當年的人權鬥士在進入政府後心境有什麼樣的轉折時，恐怕只有翁山蘇姬自己知道了。