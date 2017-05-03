虹彩炎、乾癬、骨鬆症 都和僵直性脊椎炎有關！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）大家對於「僵直性脊椎炎」這詞並不陌生，原因在於許多明星都患有此病。僵直性脊椎炎顧名思義與脊椎關節相關，但是多數人不清楚僵直性脊椎炎是全身性自體免疫疾病，除脊椎外，還可能會侵犯眼睛、腸胃、皮膚等其他器官，嚴重恐失明。

高醫過敏免疫風濕科蔡文展醫師表示，台灣目前約有近七萬名僵直性脊椎炎患者，好發於20至40歲的男性青壯年族群。常見症狀為下背疼痛或晨間起床脊椎僵硬，需忍受非人的疼痛，時不時在半夜會因關節發炎發作痛醒。除了脊椎關節的病變外，僵直性脊椎炎也可能會在周邊關節或是其他器官產生病變，常見六大關節外病徵，包含虹彩炎、不對稱周邊關節炎、乾癬、發炎性腸道疾病、肌腱附著部病變(如足底筋膜炎)、骨質疏鬆等。

根據社團法人中華民國風濕病醫學會臨床統計，台灣約有三至四成僵直性脊椎炎患者有虹彩炎，發生於眼睛的前房，也稱前葡萄膜炎。臨床症狀會出現眼睛紅腫充血、視力模糊、畏光及流眼淚等，若放任不管使其反覆發生，恐造成瞳孔變形，產生青光眼等問題。

中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科魏正宗醫師指出，單側眼睛，且時常兩眼交替並於一年內反覆發生虹彩炎一次以上，建議轉診至風濕免疫科，依照病情若需要則會建議接受生物製劑治療以控制疾病。

魏正宗醫師提醒，僵直性脊椎炎是一種自體免疫系統疾病，患者應避免工作壓力過大，及長時間使用3C 產品造成眼睛無法負荷，更不要補身不成反傷身，自行吃補當做可增強免疫力，反而可能讓失控的免疫力過度旺盛，造成疾病惡化。