不落人後 「中國版維基百科」明年上線

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）中國預定在明年發表一部線上《中國大百科全書》，傾官方之力和維基（Wikipedia）一較高下。

根據《BBC》報導，中國官方透露，目前約動員兩萬多位民眾投入此研發計畫，預期完成時會有30萬則條目，每條目1000字上下。與維基不同的是，中國版線上百科全書的作者一律是國立大學中細選出的學者，而非開放給所有志願者編輯。

目前中國已可以瀏覽維基百科，但部分敏感內容如達賴喇嘛、習近平則遭屏蔽。

《中國大百科全書》最早在1993年就以紙本形式發行，並且在2012年再版。但有論者認為，這本百科全書有官方壓力在後，會因政治因素刻意忽視、更改部分條目。一直到2011年才有將百科上線的構想，但直到近期才開始執行。這也代表，中國官方將捲入和民間公司的直接競爭─中國民間早有百度、奇虎360等線上百科全書，更遑論還有世界通用的維基百科。

《中國大百科全書》執行總編楊牧之（Yang Muzhi）表示，編輯完成後將不只是書，而是一座文化長城。楊牧之理所當然地將維基視為競爭對手，他提到現下中國要直面外來的國際壓力，製造自己的舞台帶領公眾和社會前進。

楊牧之認為，維基百科「網友共同編輯」的做法對中國人來說很具吸引力。但他不忘提醒：「中國百科有世界最多、最高品質的編輯團隊。」楊牧之說，他們的目標不是趕上維基，而是「一舉超越」。牛津互聯網研究所（Oxford Internet Institute）研究員Joss Wright評論道：「中國版的平台可以給予『特殊中國經驗』，吸引更多在地讀者閱讀。」

2014年俄羅斯亦發布，要推出維基百科的替代版本。旨在提供比維基更好、更正確的俄羅斯資訊。土耳其當局上週則索性封鎖所有連往維基的管道，並未提供任何解釋。