萬事俱備只欠東風 東非黑犀牛重返盧安達

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）今天對盧安達而言，是歷史性的一天，因為在暌違10年後，瀕臨絕種的東非黑犀牛總算要開始回到牠們位於東盧安達的家。

負責幫非洲各國政府處理保育事務的非營利組織「非洲公園組織」(African Park Organization)指出，總數20頭的犀牛從位於南非的復育地，轉移到位於盧安達東部與坦尚尼亞接壤的阿卡蓋拉國家公園(Akagera national park)，這個移轉過程將在五月的頭兩個禮拜完成。

東非黑犀牛是黑犀牛的一支，在1970年代時，阿卡蓋拉國家公園還有超過50頭在公園內的疏林草原上生存著，不過隨著大規模的盜獵活動展開，2007年之後，就已經沒人在東盧安達看過東非黑犀牛了，因此被國際自然保護聯盟(IUCN)確認為瀕臨絕種生物。

非洲公園組織負責人Peter Fearnhead不無惋惜的表示，犀牛一直以來都是非洲的註冊商標之一，不過由於獲利極高的盜獵、盜賣犀牛角的事業，非洲大陸上的犀牛已經減少到人們不得不注意的數量，再繼續減少下去可能就有絕種的危機。

不只是非洲，根據其他動物保護機構的調查，全世界的黑犀牛總數已經掉到5000頭以下，東非種的分支更是只剩下大約1000頭而已，因此從2010年開始，非洲公園組織就已經積極在增加阿卡蓋拉國家公園內部的警戒措施，也從股神巴菲特(Warren Edward Buffett)之子創立的巴菲特基金會(Howard Buffett Foundation)獲得資金，做好移轉犀牛的準備。

為了保護犀牛，非洲公園組織幾乎使出了全力，除了安排直升機巡邏外，還組建了專業的犀牛追蹤與保護小組，甚至訓練獵狗以組織反盜獵快速反應小隊等。

盧安達發展部部長Clare Akamanzi表示，已經對接收犀牛做好完全的準備，希望藉由引進並保護犀牛，維護這些野生動物觀光替國家帶來的利潤，這些觀光收入是盧安達政府重要的經濟來源，因此保護野生動物顯得無比重要。

事實上，除了犀牛，盧安達的獅子也一度消失。

1994年盧安達發生大屠殺之後，大量盧安達人淪為難民，在他們的生活終於穩定下來後，他們佔領了阿卡蓋拉國家公園的土地，並大量攻擊獅子以保護牲畜的安全，這導致獅子在2000年的時候完全從該公園消失，直到2015年7月盧安達政府才重新將獅子引進國家公園內。

現階段，重新擁有了獅子和犀牛後，盧安達將開始以「擁有『非洲五霸』(犀牛、獅子、大象、獵豹、水牛)」做為公園的宣傳重點，如此一來，去年就已經吸引超過3.6萬遊客的阿卡蓋拉國家公園，今年可望大放異彩。