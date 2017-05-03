獲選美國科院外籍院士 陳建仁：願將榮耀歸於台灣！

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）美國國家科學院（National Academy of Sciences）昨（2）日晚間公布最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統陳建仁及現任我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一兩位中央研究院院士獲選為2017年該院外籍院士。

對此，副總統陳建仁今（3）日在其臉書發文表示，願將榮耀歸於天主和台灣。

美國國家科學院自1863年來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，並擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前該機構有2,290位院士（members）與475位外籍院士（foreign associates）。

陳建仁在文中表示，昨天深夜收到中央研究院院長廖俊智的恭喜簡訊，恭喜他當選美國國家科學院外籍院士，接著又收到美國國家科學院負責國際事務的希爾德布蘭博士（Dr. John Hildebrand）的電子信件傳來的官方通知書。

身為虔誠的天主教徒，陳建仁接著表示：「我願榮耀歸於天主和台灣！」

他說：「我願背負著天主賞賜的十字架，繼續與主同行，努力促進台灣的興盛、仁愛、公義與和平！」

他說，他願意牽著太太羅鳳蘋的手，一起為普世的民主、自由、平等與博愛，台美的邦誼與兩岸的友好而祈禱。

他最後表示，會竭盡心力襄助蔡總統，繼續點亮台灣，也祈求天佑台灣風調雨順、國泰民安。

中研院今天發佈新聞稿表示，陳建仁秉持研究人員的貢獻精神，履任重要公職，善盡社會責任。

陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生以及預防醫學，在公共衛生及流行病學方面有重要貢獻。於台灣大學任教期間建立分子流行病學實驗室，開創了我國分子流行病研究之先河。

時任衛生署署長期間，陳建仁領導全國迅速遏止嚴重急性呼吸道癥候群(SARS)之流行，並改造衛生署及疾病管制局組織、建置全國感染症醫療體系、修訂傳染病防治法，大幅提升台灣的衛生防疫能力。

陳建仁於1998年當選中研院院士，並曾榮獲總統科學獎、行政院壹等功績獎章、傑出科技貢獻獎等多項獎項，亦曾獲選美國流行病學學院院士、世界科學院院士等。

另外，美國國家科學院昨天公布最新院士名單，但在國科院網站上，陳建仁與朱敬一的國籍卻被標為「中國台灣」（Taiwan , China）。

對此，總統府發言人林鶴明稍早表示，對於這樣的錯誤，副總統得知後也認為無法接受，中研院已聯繫該單位要求更正。