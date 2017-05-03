老人家為何跌不得？如何從年輕預防？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近來幾起知名人士失足跌倒受傷、死亡的消息引發關注，「骨鬆肌少症」一詞也興起討論。醫師表示，骨鬆肌少症在早期並沒有明顯的症狀，而且有年輕化趨勢。到底什麼是「骨鬆肌少症」？身體出現了哪些徵兆就該特別注意呢？以下由台灣骨鬆肌少關節防治學會與台塑關係企業暨王詹樣公益信託為您解答。

台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍醫師表示，骨鬆肌少症常發生在年紀較長者，因骨骼、肌肉、和關節隨年齡增長，會產生自然老化現象，骨質變得越來越不緻密，且肌肉量與肌力減少，關節軟骨退化。患者常會有駝背、脊椎或關節變形，身體無法自由的向前彎，手腳無力使行動力受到限制等。而老人家體力較差，平衡感也不好，最容易發生跌倒就骨折，且多半發生在髖部骨折居多，恐增加近三成的死亡率。

台灣骨鬆肌少關節防治學會提醒，男性65歲以上、女性50歲以上或停經後，當日常生活出現以下四個徵兆，如身高縮水超過三公分；走路緩慢如老牛拖慢車；手臂無力濕毛巾擰不乾；蹲下後腳軟站不起等，就要特別注意可能是「骨鬆肌少症」的高危險群。

而根據國內健保資料庫首度公佈最新的統計，自1996至2011共15年，確診50歲以上之骨質疏鬆症患者有185萬，其中有45,330位同時罹患失智症，且多發生在罹患骨質疏鬆症之後，顯示預防骨肌關症候群與失能勢在必行！

陳芳萍醫師也特別提醒，人體的骨密度從35歲以後開始走下坡，過去幾乎只會出現在老年人身上的肌少症問題，現在已逐漸年輕化。根據國健署統計，高達71%的女性因過度追求美白，反而過度防曬而缺乏陽光照射，容易維生素D不足，造成骨質疏鬆；且隨著飲食精緻化，若攝取過多糖和鹽會影響鈣質吸收，也易導致營養不均衡，並引起肥胖型肌少症，進而提高關節炎機率；或者因減肥過度，瘦太快也會損失肌肉質量，造成肌耐力嚴重不足，引發肌少症，不可忽視！