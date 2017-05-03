歐盟豁免將到期 瑞典擬廢邊境關卡

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）難民開始進入歐洲後，就連素以包容力強著稱的北歐國家也開始加強了邊境管制，瑞典就是其中一個，不過最近跟歐盟申請的豁免即將到期，所以瑞典正在計劃其下一步。

2016年初，由於2015年有超過16萬的難民湧入瑞典，瑞典政府向歐盟申請了暫停歐盟人員移動自由，在國界設下關卡，希望可以藉此控管進入瑞典的人數。

事實上，移動自由權被剝奪對許多人影響巨大，舉例來說，接近8公里長，因為美國偵探劇〈邊橋謎案〉而聲名大噪的松德海峽大橋(Øresund Bridge)是瑞典、丹麥之間，最主要的通勤橋樑，每天有大約2萬人藉此通勤，來往瑞典、丹麥兩國。

瑞典管制的是「從丹麥前往瑞典」的人，因此對於從丹麥出發的通勤者來說，以前可以簡單花個幾分鐘開車經過，甚至是走過的大橋，關卡設置後整個車流明顯慢了下來，行人也面臨邊境警察的盤查，必須出示身份證名文件才能通過，對所有的人產生嚴重不便。

隨著與歐盟申請的豁免將在本(5)月11日過期，瑞典在週二告知關卡將會被廢除，瑞典內政部部長Anders Ygeman並表示，絕對會將進入瑞典的難民數量，控制在現在的3萬人以下，承諾不會讓難民數量回復以往的高峰。

然而，在通過丹麥、瑞典邊境的火車、渡輪與公車上進行身份盤查的日子或許過去了，對於通勤者來說，冗長的入境過程仍然沒有縮短，因為分析指出，花費時間的檢查將會轉移到入境的當下，邊境可能會看到更多的監視錄影機、車輛Ｘ光機等儀器，邊境人員也可能會檢查入境車輛的車牌等。