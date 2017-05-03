陳建仁、朱敬一獲選2017年「美國國家科學院外籍院士」

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）針對美國國家科學院（National Academy of Sciences）昨（2）日晚間公布最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統陳建仁及現任我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一兩位中央研究院院士以其傑出的學術研究貢獻，獲選為2017年該院外籍院士。

總統府發言人林鶴明今（3）日表示，總統蔡英文在得知消息後相當欣慰，除向兩位院士表達恭賀之意，也肯定兩位院士能獲此殊榮，正代表台灣的研究者在國際學術領域上的努力與貢獻受到矚目。

美國國家科學院自1863年來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，並擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前該機構有2,290位院士（members）與475位外籍院士（foreign associates）。

中研院今天表示，陳建仁與朱敬一兩位院士除各於學術領域內享譽盛名外，均以學術入世，秉持研究人員的貢獻精神，履任重要公職，善盡社會責任。

陳建仁研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生以及預防醫學，在公共衛生及流行病學方面有重要貢獻。於臺大任教期間建立分子流行病學實驗室，開創了我國分子流行病研究之先河。

時任衛生署署長期間，陳建仁領導全國迅速遏止嚴重急性呼吸道癥候群(SARS)之流行，並改造衛生署及疾病管制局組織、建置全國感染症醫療體系、修訂傳染病防治法，大幅提升臺灣的衛生防疫能力。

陳建仁於1998年當選中研院院士，並曾榮獲總統科學獎、行政院壹等功績獎章、傑出科技貢獻獎等多項獎項，亦曾獲選美國流行病學學院院士、世界科學院院士等。

朱敬一是台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表，其主要研究領域為人口經濟、法律經濟、財政學，並以經濟學為出發點，整合華人家庭動態資料庫，以所得分配資料進行研究，探討臺灣本土的各項問題，再將這些觀察與國際學術銜接，兼顧研究主題之特殊性與共通性，成為臺灣社會科學學術研究之典範。

（朱敬一是台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表，獲選2017年「美國國家科學院外籍院士」）

中研院接著表示，朱敬一常於報章雜誌撰寫專欄，展現對社會的高度關懷。他於1998年當選中研院院士，曾獲教育部學術獎、總統科學獎、世界科學院院士等殊榮。