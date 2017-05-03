〈時評〉兩岸新互動 爭取國際認同

520在即，蔡英文總統就職滿一周年，對於僵化、結凍的兩岸關係，蔡總統拋出「新的情勢、新的問卷、新的模式」互動主張，並呼籲有結構性的合作關係，再度向對岸遞出橄欖枝，也再一次向國際社會證明，台灣在維繫兩岸和平的高度善意。

相較於去年，今年情勢大不同，一來是美國換人當家作主，加上朝鮮的議題，使得國際和區域情勢出現變化，台灣和中共都面臨這個最新情勢，因此，兩岸的問卷也不再是從前那張，要維護兩岸和區域和平，兩岸都必須一起作答。

新的模式方面，過去一年的兩岸互動，中共採取高壓強迫，不僅在我邦交國上動手腳，甚至一再阻礙台灣參與國際組織，加上李明哲事件，更是嚴重傷害台灣對中國的觀感，若這種模式持續下去，只是往死胡同裡鑽，找不到出路。

蔡總統談話的另一項重點，是結構性的合作關係，雖然未具體透露相關內容，但無疑是寄望利用一些機制，促成兩岸的穩定互動發展，這正是國際社會的期待。

從中國國台辦張志軍嚴詞恐嚇台灣後，民進黨政府和中共的關係，陷到蔡政府上台以來的冰點，政府官員也嚴正回應後，這一次選在520前，蔡總統再度向北京當局釋出善意，這個做法是相當具有正面意義。

因為兩岸要融冰，就不能一直採取對抗手段，必須要有人遞出橄欖枝，或許外界會問，台灣何必先示好？這其實是展現台灣的高度。因為在面對中國時，台灣必須爭取、獲得國際社會的認同，此一作為絕對是受到世界各國的肯定，相對之下，外界也等著看大陸如何回應。

若是大陸未來仍是拉高身段，像是鐵板一塊，這也不會叫人太意外，但至少這些過程中，國際輿論都會看到台灣在這方面的努力，是要扮演一個區域和平穩定的角色，不像對岸會讓人深感威脅

（作者李平華，資深媒體人）