〈時評〉台灣的WHA之路，國民黨與中共成為阻撓的同路人？！

2017年的世界衛生大會（WHA），將於5月22~31日在瑞士日內瓦召開，其網路報名至5月8日截止，而台灣到現在都還沒受到邀請。台灣醫師公會全國聯合會（Taiwan Medical Association，TMA）於5月2日特發表聲明強調：WHA須要台灣，台灣須要WHA。

由於台灣的醫療成績表現良好，值得世界各國參考：

1、在諸多的國際人道救援或MSF無國界醫生的救援工作與行動中，台灣醫療團隊深入災區，發揮人飢己飢精神，成功救助了不少極弱勢病患，也為世界貢獻良多。

2、台灣在國際防疫網中，盡心盡力，成為國際社會不可或缺的防疫一員。

3、台灣醫療品質，全球知名，這兩年統計全球前200大醫院中，台灣就佔了14家，不但是亞洲第一，全球更是排名第三，僅次於美國及德國。

4、台灣從1995年開始實施全民健保，讓全國人口都得到健康保險的平等照顧，成為世界各國在健康醫療發展很值得參考的地方。

5、台灣安寧療護推動25年，在2015年即擁有臨終病人死亡品質排名世界第六、亞洲第一的傲人成績。

6、2016年10月世界醫師大會（WMA）首次在台舉辦，各國醫師代表一同表決通過了《台北宣言》，做出對生物資料庫、健康資訊使用的倫理規範，尤其在醫療學術領域、保護病人權利等方面，深切影響全球醫療發展，這個宣言效力和《赫爾辛基宣言》、《日內瓦宣言》一樣重要。

列舉近年中國打壓台灣的經典事件：

1、2012年倫敦奧運，中國的抗議及施壓下，迫撤台灣國旗。

2、2015年中國施壓尼泊爾婉拒台灣對其8.1級強烈地震的救災援助。

3、維也納舉行的「地球小姐」賽會，在中國壓迫下台灣代表遭禁賽。

4、「聯合國氣候峰會」（COP21）商討全球暖化議題，中國阻撓下，台灣被拒於門外。

5、16歲女藝人周子瑜表演影片拿國旗，卻遭中國打壓並強拍道歉影片。

6、遭中國打壓，台灣無法出席「國際民航組織」（ICAO）大會，甚至任何成員國在大會中為台灣發聲，發言就被消音中斷。

7、「經濟合作暨發展組織」（OECD）與比利時政府舉行「鋼鐵部門產能過剩及結構調整高階會議」，台灣代表團遭中國打壓而不得出席高階官員對話會議。

8、「聯合國糧食及農業組織」（FAO）之「漁業委員會」（COFI）會議，中國打壓下台灣遭拒與會。

9、台灣學者受邀國際非政府組織之聯合國「罕見疾病非政府組織委員會」（NGO Committee for Rare Diseases）成立大會，遭中國阻撓無法入場發表演說。

10、2017年5月1日澳洲伯斯舉行國際鑽石認證制度「金伯利進程」（Kimberry Process）年度大會，中國蠻橫脅迫台灣代表團退離會場。

這些不勝枚舉的中國打壓台灣事件，顯見本年的瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA）台灣目前的困境，合理懷疑背後仍有中國打壓的陰影。

然而，更令人氣憤的是由台灣人組成的政黨「國民黨」，卻是明白地「打壓」、扯後腿自己國家參與2017年的世界衛生大會（WHA）。

就世界衛生組織的宗旨，台灣可以無條件參與這個世界衛生大會（WHA），但是，國民黨文傳會副主委洪孟楷卻早於中共，在5月2日特別召開記者會，要求總統蔡英文政府將台灣絕大多數國人所不願意草率接受的政治議題，作為能夠參與世界衛生大會（WHA）的晉身物，也就是說，在台灣國人一致對外力拼國際生存空間之際，國民黨卻先於中國來直接扯後腿自己國家的國際擴展。難怪立委王定宇也質疑，台灣政黨的中國國民黨是在幫中國說話嗎？

目前雖有70%的台灣人認為應該維持現狀，但是卻有81%的台灣人討厭中國打壓台灣。全國立委有113席，國民黨佔35 席約30%，看起來國民黨仍嫌她的立委席次太多了。