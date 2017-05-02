Port23 聯手 Bensimon推母親節雙人套餐

(台灣英文新聞 / 編輯組綜合報導) 富藝旅今(2)日表示，為了迎接母親節，富藝旅台北大安館內餐廳「Port23」與法國國民鞋品牌Bensimon跨界合作，選在母親節期間全時段推出「媽，啵一下！Port23 X Bensimon繽紛雙人套餐」，每套TWD1,180元，讓孩子們可以享受和媽媽用餐的美好時光。

富藝旅說，活動期間至「Port23」享用套餐，即贈1份限量Bensimon鞋帶卡及2張品牌鞋款折價券，向媽媽表達心意「啵」一下，心也緊緊「繫」在一起。此外，每份套餐還送抽獎券1張，有機會抽中Bensimon經典鞋款乙雙，讓媽咪感受多重寵愛。

首度聯名合作同樣擅長用迷人色彩述說每段奇異旅遊經歷的法國鞋品牌Bensimon與「Port23」共同推出「媽，啵一下！Port23 X Bensimon繽紛雙人套餐」，該店以講求天然多樣化的食材原色變化出多款色彩豐富料理，完美詮釋Bensimon的法式繽紛。

富藝旅進一步的說，套餐的前菜為特製「每日湯品附麵包」及新鮮綠捲鬚生菜搭配油醋醬的「主廚沙拉」，主菜可由近十款「Port23」主廚拿手的義大利麵、燉飯中擇二款，包含人氣料理「寬扁麵佐雞肉起司奶油醬汁」，奶油醬汁搭配多樣時蔬，爽口不黏膩；或保有鮮甜海味及鮮綠醬汁的「青醬野菇燉飯佐香料烤透抽」等。除了享受美味的主食外，最後搭配烤至膨鬆鬆軟的「荷蘭鬆餅」加上酸甜莓果，與媽媽重溫少女般的甜蜜時光，如同穿上舒適繽紛的Bensimon後，變身優雅迷人的女孩。

富藝旅說，5月1日至14日於Port23推出的「媽，啵一下！繽紛雙人套餐」，每套TWD1,180元+10%服務費。Bensimon經典鞋款抽獎活動將於5月15日抽出價值TWD1,680元的Bensimon經典鞋款共三名，並於富藝旅台北大安粉絲專頁公佈。