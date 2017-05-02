富邦證券輔導 強信-KY業績發表會 預計5月下旬掛牌上市

由富邦證券輔導的強信機械科技股份有限公司(4560)於5月3日舉行上市前業績發表會，公佈預計於5月下旬掛牌上市。強信公司成立於1996年，以生產工業用縫紉機刀具及縫前配件起家，目前刀類產品佔營收比重達67%以上，主要客戶日系品牌重機(JUKI)、兄弟(brother)、德系品牌百福(PFAFF)、杜克魯、美系品牌勝家(SINGER)、格柏、台灣品牌高林、中國品牌中捷、傑克、標準等全球著名縫紉機原廠，產品銷往全世界40多個國家，“STRONG H”成為工業縫紉機零配件知名品牌之一。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，強信公司之主要銷售市場係以上述各品牌廠於中國之工業縫紉機製造廠及售後耗材市場為主，隨著近幾年成衣產業移往東南亞之越南、柬埔寨、印度及孟加拉等地區，帶動工業縫紉機零配件市場需求增加，強信公司除既有客戶深耕外，更積極朝上述新興市場等地擴展業務。

強信公司董事長綦秉信表示，由於刀類等產製需經過前段製程之精鑄、沖壓、熱處理、等，及後段製程之機加工、線切割、電鍍，表面處理與包裝等多道製程，而強信公司之自製比率高，鮮少外包且具備研發能力，從刀具單品起家，延伸到送布組件等整合性產品，擁有整合各製程的一條龍生產能力，不但能掌控品質，更可確保產品交期，廣受全球知名大廠青睞。

綦秉信進一步指出，公司擁有穩定的客戶群，最近三年度前十大客戶穩定度高，主係因公司產品品質、交期、客戶要求設計製造的客製化產品均能獲得客戶滿意。目前強信公司積極布局精密鑄造及精密加工技術領域，已建置澆注設備、自行研發鍛壓理件機械手臂、勾線刀拉光機械手臂、熱處理設備及精益化自動生產線，推動自動化生產及管理之專業製造，期望自動化裝置營收占比可望隨之成長。

2016年度，強信公司的營收為11.76億元，毛利率為39.97%，相較於2014年度及2015年度之全年毛利率仍維持於40%左右的高檔水準。強信公司2016年度之稅後淨利率達13%，每股稅後盈餘(EPS)則為2.55元，該公司之經營成效及營收獲利表現穩健。