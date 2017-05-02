美韓再度軍演 北韓：美正試圖挑起核戰

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）美軍「承諾」的航空母艦打擊群還沒抵達朝鮮半島前，該有的防備措施還是有，不過與南韓的聯合軍事演習，還是持續觸怒了北韓，指控美國正試圖挑起核子大戰。

在週一川普宣布，只要北韓領導人金正恩願意，儘管在北韓持續發展核子武力的情況下，「川金會」也不是不能召開，川普在接受《彭博》訪問時指出，他覺得如果能跟金正恩在「適合」的場合下見面，將會是他的「榮幸」，在華盛頓內部引發了爭議。

而看似誠意滿滿的喊話，卻伴隨著美國與南韓的聯合軍演舉行，顯得另有深意，再加上美國的兩架B-1B槍騎兵戰略轟炸機特別從關島飛往朝鮮半島參與了演習，招致了北韓的不滿，指控美國步步緊逼的軍事政策正「將朝鮮半島推向核戰邊緣』。

美國為了維持「戰略鐵三角」(陸基長程洲際彈道飛彈、潛射式彈道飛彈、長程戰略轟炸機)的戰略優勢，在1970年代開始研發B1轟炸機，並在1985年正式服役，這款具低空滲透能力的長程戰略轟炸機在1990年進攻伊拉克的沙漠之狐作戰行動首次投入實戰，隨後在1999年北約的塞爾維亞空襲中大放異彩，2001年的阿富汗戰爭和第二次伊拉克戰爭中，B1-B也出動了不少次。

南韓國防部發言人文相均在一次首爾的記者會上指出，這次的聯合軍演，除了是為了遏止北韓持續進行核子試爆和飛彈試射外，也是要測試在北韓持續進行相關軍事動作的情況下，美韓兩國是否能因應，美國空軍則表示，期望軍事演習可以阻止北韓持續違反聯合國決議。

事實上，在美國宣佈將要調派卡爾文森號航母(USS Karl Vinson)北上後，朝鮮半島的情勢就持續緊繃，北韓官媒朝鮮中央通訊社(KCNA)甚至形容轟炸機在北韓的主要軍事目標上，進行了「模擬核攻擊」的演習，還宣稱美國的「戰爭販子」們正密謀要在北韓丟下核彈，認為美國將要挑起一場核戰。

而儘管川普表示在「適當的時候」可以跟金正恩見面，在發言後白宮趕緊澄清，現階段仍不太可能安排雙方見面，畢竟要很多條件同時吻合，時間才會真的「適當」。