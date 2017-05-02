推動國際教育交流 美國紐澤西州學區長訪新北

新北市教育局自2012年起與全球辦理教育優異國家或地區建立教育合作及交流夥伴關係，此次邀請美國紐澤西州（New Jersey）Freehold鎮公立學校學區（K-8 Borough of Freehold Public School District）學區長Dr. Tomazic及顧問Juping Tomazic來臺與進行教育交流，並在今（2）日與新北市十九期候用校長進行座談，分享美國校務經營理念。

新北市教育局於2014年1月與該州Freehold鎮公立學校學區（K-8 Borough of Freehold Public School District）及Freehold地區高中學區（9-12 Freehold Regional High School District）簽署教育合作備忘綠（MOU），雙方交流合作內容包含推廣教育、學術及文化交流，分享經驗與理念，教育及訓練相關的學術資訊、教材資料與刊物之交流，支持並促進雙方學校間的教育交流與參訪，雙方共同決定之其他任何學術、教育及文化合作活動等項目。因此，新北市教育局於2014、2015年分別甄選優秀的國小英語教師赴美參與國際短期教育訓練，透過拜訪學區及參訪學校，深入課堂觀察及進行教學對話，與該學區合作共同規劃培訓課程，提升英語教師的教學專業；此外，新北市教育局薦派中小學校長共同參與培訓課程，並成功與該學區內的中小學簽約締結姐妹校，包括：淡水國小與Park Avenue Elementary School、鷺江國小與Freehold Learning Center、正德國中與Freehold Intermediate School，並在返臺後持續透過網路交流或書信往來，以保持雙方良好的互動及國際交流，讓學子有更深、更廣的文化體驗。

為進一步拓展雙方實質合作關係及對話，此次新北市教育局特別邀請學區長Dr. Tomazic來臺與新北市中小學校長分享校務經營理念與實務，包括：全球化教育的今日與未來、有效進行校務運作、教學評鑑及校際的學習評量，並結合候用校長儲訓課程，今天計有37名現職及候用校長參加，提供校長們多元豐富的校務經營思維；另學區長與顧問將至3所姐妹校進行教育交流，並贈送3箱豐富多元的英語圖書，期待能拓展新北學子的國際視野，並可持續遴派新北市績優中小學教師進行培訓交流及合作活動，拓展雙方多元的合作關係。

教育局副局長黃靜怡表示，感謝學區長及顧問過去除支持新北市中小學校長及教師至紐澤西州參與培訓外，也在雙語教學、雲端課程、差異化教學等重要議題上能與校長及教師進行深入的對話與討論；此次學區長來臺不僅彰顯雙方在雙方教育合作備忘錄的基礎下持續、穩定地進行實質合作，並就文化、師資及課程等方面，積極為新北市學子、教師及校長，開創未來雙向國際教育合作的新契機。