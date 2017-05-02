櫃檯市場至4/28止 股票成交量日均值為258.22億元

櫃檯買賣中心表示，截至4月28日止累積開戶數為15,110,905戶，較4月21日累積開戶數15,103,679戶，增加7,226戶，增幅約0.05%。另4月28日現股當日沖銷累積開戶數為1,223,590戶，較4月21日現股當日沖銷累積開戶數1,216,226戶，增加7,364戶，增幅約0.61%。在華僑及外國人累積開戶數176,479戶較4月21日開戶數176,429戶，增加50戶，增幅約0.03%。

在股票成交量日均值為258.22億元，總成交金額為19,366.87億元，其中盤後定價交易金額為59.25億元。另外，今年度截至4月28日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為16.68%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為16.71%。而興櫃股票日均值為11.72億元，總成交金額為878.81億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計545家，較上週(截至4月21日止)得為信用交易家數543家。融資餘額為632.20億元，較上週(截至4月21日止)融資餘額632.33億元，減少0.13億元，減幅約0.02%。融券餘額為109,735張，較上週(截至4月21日止)融券餘額95,032張，增加14,703張，增幅約15.47%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.84%，較上週(截至4月21日止)之比例19.84%，亦就是增加0%。而在資券相抵交易成交值之比例為6.87%，較上週(截至4月21日止)之比例6.90%，減少0.03%。