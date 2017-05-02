106學年度新北市立高中職全面試行新課綱 國中小擴大參與

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 教育部於4月28日正式宣布原訂2018年實施的12年國教新課綱確定延後一年實施。對此，新北市政府教育局表示，雖然教育部表示新課綱將確定延後一年實施，但新北市仍將持續推動各項支持整備工作，並在本市高中高職旗艦計畫的引導下， 2017學年度市立高中職將全數成為「新北市新課綱試行學校」，並鼓勵本市國中小持續擴大參與試行。

教育局長林奕華表示，自2014年11月28日「十二年國民基本教育課程綱要總綱」公布以來迄今，不斷與各級學校教師、行政夥伴與家長，透過共同合作與共識凝聚，經由實作、討論與修正，著手相關配套措施與準備。此外，林局長指出，教育部雖宣布新課綱延後上路，但也宣布仍將持續補助各縣市與高中職端相關經費，以利編列開設多元、適性選修課程與改善教學設備，期使能於2018學年度全面推動校訂選修課程。此作法表達支持與肯定，也期待教育部進一步提出新課綱實施之完整配套措施，相關法規與補助計畫亦能儘早公告。

「十二年國民基本教育課程綱要總綱」揭櫫「自發、互動、共好」 精神，尤其強調保障學生學習權，強化教師專業責任的理念，已在新北逐步深化落實。在高級中等教育階段，新北市教育局已率全國各縣市之先成立10個「課程發展中心」，建立教師課程發展與專業教學之支持系統，自2016年成立至今已辦理129場次各學科教師之增能研習與工作坊，以提昇教師課程發展能力，實踐素養導向之課程與教學。另外為協助高中端逐步建構符合新課綱規範的學校總體課程計畫，教育局更邀集各校，建置「課程發展工作圈」的學校行政支持系統，由各校校長親自帶領校內課程核心小組參與，透過一系列的課程研習與工作坊，強化學校行政端之課程領導能量，提升學校課程規劃與運作效能，整體提升並拉齊新北市各校課程發展進度及品質，協助學校以系統思考建構符應12年國教新課綱的學校總體課程。

在國中小教育階段，新北市透過精進課程與教學計畫，協助教師了解新課綱的理念目標、素養導向的課程與評量意涵，並透過新北市國中小教育實驗課程計畫，協助學校推動教師協同教學及跨領域統整課程。更於今年4月因應新課綱新設「科技領域」，全國首創推動【實創Techshop+：生活科技教育前瞻領航計畫】，自2017年起至2019年，編列新臺幣1億2仟萬元經費，全力支持高國中整備生活科技教室設備與空間，同時成立科技領域輔導小組，規劃各項生活科技與資訊科技教師增能研習課程，期打造新北市成為明日科技人才搖籃。

新北市教育局說，自2014年11月28日「十二年國民基本教育課程綱要總綱」公布以來，即啟動相關因應配套措施，各校早已積極穩健展開各項課 程發展與準備工作，呈現新北市各校多元的教學樣貌，並將12年國教新課綱的精神與理念融入，積極極改造本市學生的學習環境。新北市期許在推動12年國教新課綱的過程，為孩子的學習做最大的努力，並持續扮演領頭羊的角色，樂於將本市推動過程之經驗與成果與全國各縣市分享