中華電信推「行動1 + 1方案」第2門月租費半價

(台灣英文新聞 / 科技組綜合報導) 中華電信為感謝客戶支持，歡慶母親節於五月限定推出「行動1 + 1方案」、「999精選方案」、以及「iPhone 6s Plus限時優惠」，讓不同使用需求的客戶，選擇適合的優惠，寵愛母親無極限。「行動1 + 1方案」提供想買新機或平板給媽咪的孝親族，第1門申辦金讚方案1,199元以上資費，即享申辦第2門門號月租費半價優惠。而想要替自己準備超值禮物的媽咪們，中華電信新推出「999精選方案」，只要月繳999就能上網吃到飽，同時有多款獨家熱銷夯機可以搭配，讓媽咪可以好好地犒賞自己。此外，中華電信宣布即日起限時開放iPhone 6sPlus 指定機型搭配指定方案及費率降價4,000元，數量有限，要買要快！平日辛苦的媽咪請把握母親節犒賞自己換新機，錯過好康不再！

「行動1 + 1方案」自106年5月1日起至106年5月31日止，無論新舊客戶，只要第1門申辦金讚方案1,199元以上資費，同證號新申租或攜碼辦第2門，即享第2門門號月租費半價優惠，只要月付199元，即可享3GB行動上網量、網內前2分鐘免費、還送1門免費熱線、網內/外各送15分鐘通話免費講，以及市話10分鐘免費！第2門除了搭配買手機，也可選搭平板，讓媽媽輕鬆加入行動上網一族。

針對想要犒賞自己的媽咪，中華電信自106年5月1日起至106年6月30日止，限時推出「999精選方案」，月繳999元，即享4G行動上網吃到飽、網內通話前10分鐘免費講，每月再送60分鐘，網外跟市話分別送50分鐘及20分鐘免費，讓媽咪可以安心地跟家人、小孩老師或安親班聯絡。搭配火紅夯機，最高折價4,000元，特選HTC Desire 10 pro dual sim64G (獨家)、Sony Xperia XA1、ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) 3G/32G、HTC One X9 dual sim 32G等手機只要0元就能帶回家。另外，還可選搭多款人氣夯機iPhone 6s Plus、Samsung Galaxy S7 edge 64G、Sony Xperia XZ (獨家)、OPPO R9s，中華電信提供媽咪超划算的行動上網方案及高CP值手機，讓媽咪輕鬆慰勞自己。

中華電信提供媽咪最尊寵的優惠，於母親節前推出iPhone 6s Plus超殺優惠，106年5月1日起至106年6月30日止，凡申辦iPhone 6s Plus(32G或128G)搭配金讚方案999元以上資費，即享購機價限時下殺4,000元、1,399元以上資費還可再享高資費加碼折價優惠，最高可折3,000元，此外老客戶及VIP客戶可享購機最高再折5,000元。以申辦行動1+1方案為例，第1門門號只要申辦大4G金讚方案月付1,399元起(租期30個月)，iPhone 6s Plus(32G)原購機價9,900元，下殺4,000元，再享高資費加碼折價1,000元，購機價限時優惠只要4,900元；另10年以上老客戶可再享1,000元購機折價，購機價只要3,900元；而VIP尊榮級客戶享購機折價5,000元，即可將手機0元帶回家！另外，999精選方案亦可享有購機折價4,000元之優惠，心動不如馬上行動！