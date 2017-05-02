打破你的傳統觀念！日本拉麵也可鮮蔬滿滿 湯頭清甜

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）拉麵是日本的國民美食，而台灣人愛拉麵的程度絕對不輸日本人，因此一間間日本拉麵品牌紛紛進軍台灣。上周五28日主打清甜爽口、健康取向的長崎冠軍麵Ringer Hut於南港正式舉辦媒體發表會，開幕地方位於眾多金融業上班族及軟體產業公司聚集處，鎖定了新興南港商圈上班族與附近居民，提供更健康美味又極度養生的日式美食料理。

長崎冠軍麵深受日本外食族的愛載，自創業以來堅持只使用新鮮國產食材，提供顧客最高品質美味的同時，也希望大家能夠顧到健康吃的安心。長崎冠軍麵不僅適合生活緊湊的都會現代人外，也是家庭聚餐的最佳選擇。至今現在日本已開設750多家分店，海外目前於香港、泰國、印尼-雅加達、美國-加利福尼亞州、夏威夷州等地陸續展店，台灣是海外第13家門市。

長崎冠軍麵 創辦人米濱會長表示：「Ringer Hut長崎冠軍麵自創業以，堅持只使用新鮮食材，提供顧客最高品質美味的同時，也希望大家都能夠吃得安心健康，冠軍麵最早發祥於長崎縣長崎市中華街，以中國閩南菜為基礎，加入豬肉、貝類、魚類、海鮮、蔬菜等十數種材料拌炒，非常講究的湯底是美味關鍵之一，以雞、豬大骨與大量蔬菜細細熬煮，搭配冠軍麵ちゃんぽん的特製麵條，一碗營養豐富又經濟實惠的冠軍麵就這樣誕生了！」

歷史悠久的Ringer Hut始終以「安心、安全、健康」為最高宗旨，在食安問題嚴重的現在，為您提供安心的保障！在長崎，冠軍麵是人人都吃的日常料理，台灣子公司棱閣屋的使命則是把這道好吃又健康的佳餚，與世界同步發聲，並且走入尋常人家，讓台灣的民眾都能一飽口福！