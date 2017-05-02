空襲敘利亞行動 美貿易部長：飯後娛樂

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）四月初，中國國家主席習近平前往美國與川普會面，在酒足飯飽之後，習近平卻收到了一個令人震驚的消息，那就是美國在川普與其用餐期間，在敘利亞丟下了炸彈。

然而，對他國進行武力攻擊這種大事，美國貿易部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)卻在週一於加州舉辦的經濟會議上，以輕描淡寫的口吻表示，用59顆艦載巡弋飛彈夷平敘利亞的空軍基地，不過是「飯後娛樂」。

美國娛樂界週刊《綜藝》指出，在經濟智庫麥肯研究院(Milken Institute)於加州舉辦的全球經濟會議上，羅斯用「飯後娛樂」形容軍事行動引起現場來賓的一陣歡笑，他隨後繼續說，「總統甚至不需要花費太多的代價，就可以享受這種『娛樂』。」

這個在此之前完全沒有任何從政經驗的部長描述得輕鬆，且也似乎真的「娛樂」到了現場貴賓，這件事卻沒有聽上去那麼歡樂，因為根據敘利亞政府事後給出的統計數字，至少7人在這次川普的「飯後娛樂」中喪生，另有9人受傷。

川普則對於自己能在與習近平用餐的同時「奇襲」敘利亞感到自豪，也曾在公開場合表示自己認為，對於敘利亞向平民使用生化武器一事，以巡弋飛彈報復不過是「剛好而已」，這完全推翻了川普在當選前所開出的支票。

在競選期間，川普不只譴責歐巴馬政府對於敘利亞的敵視態度，還曾公開表示，將支持阿塞德待在敘利亞總統這個位子上，不過現在卻成為第一個對敘利亞展開直接攻擊的美國總統，只能說國際情勢真的是瞬息萬變。