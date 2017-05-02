調查：一成的青少年 10歲前已嘗試第一根菸

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）依據衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」統計結果顯示，台北市高中職生吸菸率105年為7.07%，其中約有一成在10歲以前開始嘗試吸第1支菸。因此提升國小學童拒菸意識，鼓勵有吸菸的家人及早戒菸，台北市政府衛生局結合教育局，共同號召同學們擔任｢拒菸小尖兵｣，拒絕菸品的誘惑，並勇敢鼓勵吸菸家人及早戒菸。

吸菸是致癌的主因之一，菸草中含有7,000多種化學物質，其中已知有93種致癌物質，所有癌症的死亡有30%與吸菸行為有關。世界衛生組織將「二手菸」列為「頭號的致癌物質」，在燃燒不完全的情形下，一樣會釋放數千種化學物質，其中超過250種對人體有害。

另外，研究證實菸品燃燒後釋出的毒性化合物，常會附著於頭髮、衣服、窗簾、傢俱等各種物質的表面，即使透過開窗、開電扇等方式將菸味散去，但這些毒性微粒依舊會存在環境中，一旦接觸進入人體，仍然會帶來可怕的致癌風險，這就是俗稱的「三手菸」。

台北市衛生局表示，為促進吸菸民眾戒菸意願，衛生局已結合臺北市超過300家合約醫事機構提供二代戒菸治療與衛教服務，門診、住院及急診個案都已納入適用對象，並比照一般健保用藥，民眾每次就診僅須負擔掛號費及最高200元之戒菸藥品費，每次並可領用1至4週戒菸藥物。衛生局也結合醫療與社區資源，提供戒菸班、戒菸專線（0800－636363）、戒菸衛教諮詢等多元戒菸管道，歡迎吸菸民眾多加利用。