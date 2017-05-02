BBC專訪李明哲妻 李凈瑜：堅持循正道求援救夫

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）前民進黨黨工李明哲遭中國國安單位調查、拘留已超過40天，至今仍與外界失聯，其妻子李凈瑜日前接受《BBC中文網》專訪，表示仍堅持循正道求援救夫。

在《BBC中文網》今（2）日發佈的專訪中，李凈瑜形容李明哲為一位「熱血而急公好義的人，喜好歷史與思維辯論」，也喜歡對歷史角度有不同的詮釋。

談及營救先生過程，李凈瑜提到李俊敏拿出一封李明哲信件給她，信件內容是李明哲的字跡，但是內容跟中國國台辦發言人馬曉光說的一模一樣，她覺得一看就是假的，她說：「那裏面沒有跟我先生的任何一絲私人連結。」

她表示，當下只覺得「很離譜。」

李凈瑜接著表示，自己瞭解台灣身為小國的困難及兩岸困境，但這樣的狀態是完全扭曲了，她更眼泛淚光地說：「台灣的溝通機制停擺，任由一個中國掮客，拿著中國官方信件給我，叫我不要去北京。如果我接受李俊敏條件，那我置台灣人尊嚴於何顧，我置人道價值於何顧？」

李凈瑜也跟記者提到，在夜深人靜的時候也會陷入情緒，甚至胡思亂想，但她依然相信樂觀地持續走正道營救，才是唯一的方法。

她重申：「如果我們對於我們所懷抱的人權價值，都是用悲觀做出發點，那我們都無法成就任何的事情了，我們當然知道這是危險的，但是人權工作都是開始於沒有希望的地方，卻被終止在最危險的地方。」

她也呼籲台灣政府，可以經由第三方交涉的方法，從側面協助。

她堅定地說：「中國迄今就是不給我一個答案，只說危害國家安全，但無論是何事，或是這樣的人道支持，它都不應該成為李明哲被失蹤的罪名。」