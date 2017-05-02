入住美麗信花園酒店 輕鬆賺取雙倍「亞洲萬里通」哩數

累積哩程不再侷限於搭飛機，民眾已可透過日常消費快速集哩程。台北美麗信花園酒店與亞洲萬里通合作，於5/1起至8/31期間，凡是亞洲萬里通會員，入住指定精薈房型，即可賺取雙倍哩程數，讓累積哩程數也可以在生活中輕鬆進行！

入住城市商務型度假酒店 輕鬆賺取雙倍哩程

美麗信花園酒店表示，依賴搭飛機累積哩程的時代已經過去了，呼應國人對生活品質、旅遊住宿的需求改變，亞洲萬里通主打「哩程生活圈」的集哩方式，讓民眾能夠透過國內旅遊住宿、美食饗宴、生活消費等多重方式，輕鬆賺取哩程數！

透過本次與亞洲萬里通的合作專案，5/1起至8/31期間，凡透過官網、訂房網站…等多種方式訂房，並入住台北美麗信花園酒店指定精薈房型的賓客即可享有兩倍哩程。

跨域集哩

同時於6/30前，至亞洲萬里通「哩程生活圈」所集結的四大領域：旅遊及酒店、餐飲、金融信用卡、零售等合作品牌進行消費，跨領域消費即可獲得額外哩數獎勵，最多能賺額外15,000哩數！讓民眾享受生活樂趣的同時，還能夠快速累積哩程，為自己獲得兌換海外機票的機會！詳情請見亞洲萬里通網站https://goo.gl/yhUz6A

雙倍哩程賺取方法：