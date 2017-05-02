新壽大男、女子保險計劃商品熱銷 再推美元型保單打造大美好生活

有鑑於男、女生在生理、心理、思考、行為，甚至生涯發展模式上，均有明顯的差異，因此男女的保險規劃也應該依各自需求而有所不同，新光人壽繼2016年5月推出「HER大女子保險計劃」，大獲好評後，再於今年推出「大男子保險計劃」。這兩張針對男女不同需求所推出的保險商品，銷售至今，分別榮登新光人壽「台幣分期繳儲蓄型」商品銷售排行榜第一名（大女子）與第二名（大男子），顯見此二種保險計劃（http://www.skl-hisandher.com.tw/），精準滿足男女不同的保險需求，並受到消費者的青睞與肯定。

布局美元外幣資產，開創大美好人生

無論男女如何大不同，但追求幸福有本錢的美好人生是許多人共同的理財目標，看準近期美國聯準會宣布升息，預測全球資金可望加速回流美元資產，持有美元應有助於資產增值，更能達到多元資產配置的功能，因此，新光人壽副總經理吳欣盈所領軍的戰略發展部繼與商品、行銷部門共同合作推出熱銷的「HER大女子保險計劃」、「大男子保險計劃」後，再度為大男、女子們推出兼具保障與保險理財特色的「大美好外幣利率變動型終身還本保險」，繳費方式分為6年期與10年期，於每一保單年度屆滿之翌日仍生存，年年領取生存保險金。

此外，考量到抗通膨以及消費需求隨年齡而遞增，保單年度第1~10年可領取的生存保險金為保險金額的10%，第11~20年遞增為保險金額的15%，自第21保單年度起，生存保險金高達保險金額的20%。以保額1萬美元為例，繳費10年期，年繳約8,050美元，即可年年領取至少1仟美元的生存保險金，讓大男子與大女子們可以依據自身需求，規劃出國旅遊或健康檢查、緊急預備金等不同用途，更有機會提早享受優質退休生活，開創大美好人生。

滿足大男、女子無虞的經濟需求，提供完備的醫療照護

要成就好男好女的美好的人生，不僅要有本錢，更要具備完善的健康照護計劃。新光人壽4月28日將再推出大男子們專屬的「新光人壽大丈夫特定疾病終身健康保險」，針對男性特定癌症及疾病而設計，具有特定疾病保險金一次整筆理賠及特定疾病生活扶助保險金補助罹病後每月療養費用的特色；也同步推出「新光人壽大丈夫住院手術醫療終身健康保險」，針對男性特有或罹患疾病後可能產生的住院手術治療，篩選出呼吸器、循環器、尿、性器等230項相關手術保障項目，打造大男子專屬的醫療防護罩，做大男子們最堅強的健康照護後盾。

選對保險商品，善待自己，做自己人生的主人

性別不同，生涯發展不同，保險需求也要有所不同，無論您是單身、已婚或是屆退的大男子、大女子，在為工作奔忙、為生活努力、照顧家人之餘，更應該好好善待自己，選對符合自身需求的保險商品，做自己人生的主人，輕鬆為自己及家人打造健康、富足及快樂的未來，成為擁有健康、幸福本錢的好男好女。