〈時評〉馬朝官員復辟了嗎？

前瞻基礎建設條例正在立法院審查，行政院前院長陳冲、毛治國和張善政，相繼跳出來公開批評，不免令外界好奇，原本散沙一盤的國民黨，現在透過前總統馬英九的力量，重新復辟了嗎？

各界高度檢視前瞻性基礎建設的內容，本來是好事一樁，但這幾位前任閣揆不約而同、透過各種管道發聲，時機點上，未免真的太湊巧，恐怕背後的動機不太單純，而且另有所謀。

畢竟，這些人早已離開官場，不在其位，不謀其政，如今不在其位，卻謀其政，難道只是出自內心的善意提醒？希望台灣來得更好嗎？答案若是肯定的，只能說太有志一同，未來也可以一起並肩作戰了。

另方面，若只是怕外界指責他們任內的政績，才會在媒體前喊話，想必是多慮了，因為一朝換過一朝，沒人會去追究這些人作為，更不會有人去罵他們當時為何不做，因為不同政府的執政方向，不同閣揆的施政重點，向來就不一樣。

令外界狐疑的是，這些人到底葫蘆裡賣什麼膏藥？特別是國民黨現在陷入「網內互打」的階段，幾位國民黨主席參選人吵得不可開交，在乏人領導的態勢下，到底是誰在策動這幾位前任行政院長出馬？誰又有能耐可以叫得動這幾人？

國民黨內之前曾經盛傳，希望馬英九班師回朝，繼續領導國民黨中央，不過，馬英九這次並沒有參選黨主席，但各方仍然持續關注，馬英九是否會力挺自己的接班人，這是黨內布局的部分；面對民進黨政府上，若是蔡英文總統的政績，各項經濟指標都贏過馬英九，最難過的應該是馬英九自己。

因此，馬英九若是要出手，民進黨也不會覺得太意外，因為這些都是馬政府的人啊！

（作者李平華，資深媒體人）